「pros and cons」の意味は？意見がわかれるときに使えるフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「pros and cons」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「賛否両論、長所と短所」でした！
「pros and cons」は、「賛否両論、長所と短所」という意味のフレーズ。
ラテン語の「pro」＝「for（賛成して）」と「contra」＝「against（反対して）」が語源の言葉です。ちなみに「pro」と「con」は、それぞれ独立して使うこともできる単語ですよ。
「What are the pros and cons of living in Canada?」
（カナダ生活のいいところ・悪いところはなんでしょう？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部