思わず目で追ってしまう女のコをめざすなら♡ 沼力UPな「キラメキ」コーデ＆アイテム特集

好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。とはいえ、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そこで今回は、本田紗来とともに、思わず目で追ってしまう「キラメキ」コーデ＆アイテムをお届けします。沼力UPなコーデ術をとくとご堪能あれ♡

人は【キラメキ】に吸い寄せられる キラキラしたものに目を奪われるのは、人間の真理というもの。思わず目で追ってしまう女のコをめざすなら、キラメキをまとってみるべし。夏らしいさわやかさもアピールできちゃうよ♡

Cordinate クセのないシンプルなコーデもラメでしゃれ度アップ 上品さと清楚な雰囲気が引き立つコーデは、柔らかな印象を与えてくれるトートバッグがお似あい。 ノースリリブニットトップス 4,950円／dazzlin カプリパンツ 16,500円／TONAL ドットハンチング 5,500円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）バッグ 31,460円／minitmute（HANA SHOWROOM）レースタイツ 1,320円／靴下屋（Tabio）ミュール 8,910円／RANDA

Item 【RANDA】チュールブラウス やわらかなチュールにちりばめられたビジューが上品。映え確実なボリューム感にきゅん。 チュールブラウス 10,890円／RANDA

Item 【RANDA】バレエシューズ シンプルでキレイめながら、さりげないラメでときめきを。白地にリボンで女性らしさもマシマシ。 バレエシューズ 7,920円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来