思わず目で追ってしまう女のコをめざすなら♡ 沼力UPな「キラメキ」コーデ＆アイテム特集
好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。とはいえ、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そこで今回は、本田紗来とともに、思わず目で追ってしまう「キラメキ」コーデ＆アイテムをお届けします。沼力UPなコーデ術をとくとご堪能あれ♡
人は【キラメキ】に吸い寄せられる
キラキラしたものに目を奪われるのは、人間の真理というもの。思わず目で追ってしまう女のコをめざすなら、キラメキをまとってみるべし。夏らしいさわやかさもアピールできちゃうよ♡
Cordinate クセのないシンプルなコーデもラメでしゃれ度アップ
上品さと清楚な雰囲気が引き立つコーデは、柔らかな印象を与えてくれるトートバッグがお似あい。
Item 【RANDA】チュールブラウス
やわらかなチュールにちりばめられたビジューが上品。映え確実なボリューム感にきゅん。
Item 【RANDA】バレエシューズ
シンプルでキレイめながら、さりげないラメでときめきを。白地にリボンで女性らしさもマシマシ。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来