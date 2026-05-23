今回は、新緑が美しい季節を迎えた鎌倉を

シェアサイクルを乗り継いで巡ります！



《出演》

佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）

佐藤真知子（日本テレビアナウンサー）



★2000本の竹が美しい！新緑スポット「報国寺」

所在地：神奈川県鎌倉市浄明寺2丁目7-4

拝観時間：9:00〜16:00

拝観料：高校生以上 400円

小・中学生 200円

抹茶(干菓子付) 600円



★5種類のだしを使用！絶品だし巻き玉子の専門店

「鎌倉だし巻き亭」

所在地：神奈川県鎌倉市小町１丁目6-5 小町今井ビル１階

営業時間：朝ごはん7:00〜10:00

昼ごはん11:00〜16:00 ※火曜定休日

［ご紹介した商品］

だし巻き玉子定食 1200円

いくらだし巻き定食 1600円

明太子だし巻き定食 1500円

神戸牛だし巻き定食 2000円（限定10食）





★五感で楽しむ！癒やしの足湯体験「嵐湯 鎌倉別邸」所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目7-1 2F10号営業時間：11:00〜19:00（Last 18:00）［ご紹介したサービス］足湯カフェ：「雅」3300円、「鎌倉ブルー」3300円足湯カフェ＋フットマッサージ【30分コース（足湯15分＋フットマッサージ15分）】「雅」5500円、「鎌倉ブルー」5500円★鎌倉発！濃厚絶品スイーツ「MAISON CACAO 鎌倉本店」所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目9-33営業時間：1F 10:00〜18:00、2F 10:00〜18:003F 12:00〜22:00 ※3Fのみ火曜定休［ご紹介した商品］生チョコパイ フォンダン 540円生チョコソフトクリーム 648円アロマ生チョコレート「HYUGANATSU 日向夏」 3240円アロマ生チョコレート「JOURNEY ミルク」 3024円【撮影協力】★スマホ１つで借りられるシェアサイクリングサービス「HELLO CYCLING」料金：利用開始30分まで160円15分ごと160円、12時間まで2500円※ご利用料金は自転車の種類、エリアごとによって異なります