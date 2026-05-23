５月２３日放送【シューイチ★セブン】シェアサイクル乗り継ぎ旅第３弾〜新緑の鎌倉編〜
今回は、新緑が美しい季節を迎えた鎌倉を
シェアサイクルを乗り継いで巡ります！
《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）
佐藤真知子（日本テレビアナウンサー）
★2000本の竹が美しい！新緑スポット「報国寺」
所在地：神奈川県鎌倉市浄明寺2丁目7-4
拝観時間：9:00〜16:00
拝観料：高校生以上 400円
小・中学生 200円
抹茶(干菓子付) 600円
★5種類のだしを使用！絶品だし巻き玉子の専門店
「鎌倉だし巻き亭」
所在地：神奈川県鎌倉市小町１丁目6-5 小町今井ビル１階
営業時間：朝ごはん7:00〜10:00
昼ごはん11:00〜16:00 ※火曜定休日
［ご紹介した商品］
だし巻き玉子定食 1200円
いくらだし巻き定食 1600円
明太子だし巻き定食 1500円
神戸牛だし巻き定食 2000円（限定10食）
所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目7-1 2F10号
営業時間：11:00〜19:00（Last 18:00）
［ご紹介したサービス］
足湯カフェ：「雅」3300円、「鎌倉ブルー」3300円
足湯カフェ＋フットマッサージ
【30分コース（足湯15分＋フットマッサージ15分）】
「雅」5500円、「鎌倉ブルー」5500円
★鎌倉発！濃厚絶品スイーツ「MAISON CACAO 鎌倉本店」
所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目9-33
営業時間：1F 10:00〜18:00、2F 10:00〜18:00
3F 12:00〜22:00 ※3Fのみ火曜定休
［ご紹介した商品］
生チョコパイ フォンダン 540円
生チョコソフトクリーム 648円
アロマ生チョコレート「HYUGANATSU 日向夏」 3240円
アロマ生チョコレート「JOURNEY ミルク」 3024円
【撮影協力】
★スマホ１つで借りられるシェアサイクリングサービス
「HELLO CYCLING」
料金：利用開始30分まで160円
15分ごと160円、12時間まで2500円
※ご利用料金は自転車の種類、エリアごとによって異なります