今回は、新緑が美しい季節を迎えた鎌倉を
シェアサイクルを乗り継いで巡ります！

《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）
佐藤真知子（日本テレビアナウンサー）

★2000本の竹が美しい！新緑スポット「報国寺」
所在地：神奈川県鎌倉市浄明寺2丁目7-4
拝観時間：9:00〜16:00
拝観料：高校生以上　400円
　　　　小・中学生　200円
　　　　抹茶(干菓子付)　600円

★5種類のだしを使用！絶品だし巻き玉子の専門店
　「鎌倉だし巻き亭」
所在地：神奈川県鎌倉市小町１丁目6-5 小町今井ビル１階
営業時間：朝ごはん7:00〜10:00
　　　　　昼ごはん11:00〜16:00　※火曜定休日
［ご紹介した商品］
　だし巻き玉子定食　　1200円
　いくらだし巻き定食　1600円
　明太子だし巻き定食　1500円
　神戸牛だし巻き定食　2000円（限定10食）

★五感で楽しむ！癒やしの足湯体験「嵐湯 鎌倉別邸」
所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目7-1 2F10号
営業時間：11:00〜19:00（Last 18:00）
［ご紹介したサービス］
　足湯カフェ：「雅」3300円、「鎌倉ブルー」3300円
　足湯カフェ＋フットマッサージ
　【30分コース（足湯15分＋フットマッサージ15分）】
　「雅」5500円、「鎌倉ブルー」5500円

★鎌倉発！濃厚絶品スイーツ「MAISON CACAO 鎌倉本店」
所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目9-33
営業時間：1F 10:00〜18:00、2F 10:00〜18:00
　　　　　3F 12:00〜22:00 　※3Fのみ火曜定休
［ご紹介した商品］
　生チョコパイ フォンダン　 540円
　生チョコソフトクリーム　　648円
　アロマ生チョコレート「HYUGANATSU 日向夏」　3240円
　アロマ生チョコレート「JOURNEY ミルク」　3024円

【撮影協力】
★スマホ１つで借りられるシェアサイクリングサービス
「HELLO CYCLING」
料金：利用開始30分まで160円
　　　15分ごと160円、12時間まで2500円
※ご利用料金は自転車の種類、エリアごとによって異なります