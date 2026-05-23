異次元の防御率ゼロ点台はなぜ持続？　桁違いの活躍を生む至高の技術　元MLB選手が分析する“投手・大谷”の真髄「球種の球速を操るのがとんでもなく巧い」

パドレス戦で桁違いの活躍を見せた大谷(C)Getty Images

限界だった大谷の「超人」ぶり

「投げ心地がそんなに良くなかったので、やっぱり、自分の中のパフォーマンスレベルとして、高いものが出せるかどうかっていうのが、一番しっくりきてなかった」

現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦。「1番・投手兼指名打者」で先発登板をした大谷翔平（ドジャース）は、マウンド上で感じていた“不安”を語った。状態の悪さは、4月22日以来の“投打リアル二刀流”でのプレーを後押ししたデーブ・ロバーツ監督も「限界だった」と指摘するように、誰の目にも明らかだった。

【動画】これは投手の打球ではない 二刀流復活！大谷の先頭打者アーチシーン

決して満足のいく状態ではない。それでも強打のパドレス打線を無失点に抑えてしまうのが、今季の「投手・大谷」だ。無論、打ち損じもあった相手の拙攻が影響したにせよ、5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点で勝利投手となったのは流石。加えて、打者として先頭打者アーチも放った。まさに超人ぶりは発揮された。

もっとも、今季の大谷は、とくに投手として、これまで以上に傑出した状態にあると言っても過言ではない。開幕から8登板（49.0イニング）を消化しての防御率は0.73。さらにWHIP0.84、被打率.163、奪取した空振り率32.3%と、ほぼ“無双状態”と言っていい。これだけの成績を、打率.273、8本塁打、出塁率.399、長打率.486、OPS.885の強打者が残していると考えると、もはや末恐ろしさすらある。

いわゆる「現代野球」が始まったとされる1921年以降のMLBの歴史において、防御率0点台を残した投手は一人もいない。歴代最少は1968年にカージナルスの大エースだったボブ・ギブソンの残した1.12。ちなみに同年のギブソンは、304.2イニングを投げており、どれだけ圧倒的であったかは一目瞭然である。

当然、レギュラーシーズンが進んでいく中で、さしもの超人・大谷と言えども、疲労の蓄積は想像に難くない。このパドレス戦が紙一重だったようにコンディションが乱れれば、「打たれない」という保証はない。とはいえ、あらゆる不可能を可能にしてきた天才なら、防御率ゼロ点台も夢物語ではないかもしれないという期待感はある。