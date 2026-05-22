クオルテック <9165> [東証Ｇ] が5月22日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年6月期の経常利益(非連結)を従来予想の4億円→4.6億円(前期は3.8億円)に15.6％上方修正し、増益率が5.2％増→21.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益も従来予想の1.9億円→2.5億円(前年同期は2.2億円)に32.1％増額し、一転して13.1％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の37円→47円(前期は37円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、世界情勢の影響から一部案件の受注時期の見直し等により前回予想を下回る見込みとなりました。 一方で、高付加価値案件の比率上昇、生産性向上及び間接費抑制の効果等により、利益率が改善したことから、営業利益、経常利益及び当期純利益は前回予想を上回る見込みとなりました。



当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付け、安定的かつ継続的な配当を基本方針としております。 このたび、業績動向及び財務状況等を総合的に勘案し、株主還元の充実を図るため、2026年６月期の期末配当予想を１株当たり47円00銭に修正いたします。 （注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。