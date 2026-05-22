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YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が、「【廃墟化】かつて成田空港駅だった終点を探索してみた【東成田駅】」と題した動画を公開した。動画では、成田空港の敷地内にありながら廃墟のような雰囲気を漂わせる「東成田駅」の現状と、その数奇な歴史について詳細にリポートしている。



東成田駅は、京成線の空港アクセスルートから分岐した場所にある終点駅である。かつてはここが「成田空港駅」として機能し、多くの旅行客で賑わっていた。しかし現在、空港の主要な駅は空港第2ビル駅や新しい成田空港駅へと移行し、この駅の需要は大幅に下がった。



ヅカが東成田駅のホームに降り立つと、そこには「ホラー映画でも始まるのでしょうか」と語るほど、ただならぬ空気が漂っていた。現在のホームは薄暗く、さらに隣にある立ち入りが禁止された真っ暗なホームには、当時の駅名である「なりたくうこう」の看板や、ホテルの古い広告などがそのまま残されている。



改札階へ上がると、広いコンコースには誰も座っていないベンチや、営業をしていない売店、古い配送サービスの案内板が広がる。ヅカはこの人気のない空間を、以前話題となったゲームに例えて「8番出口という感想しか出てきません」と表現した。実際この駅は「HANA」のMVの撮影などでも使われ、この物々しい空気を世界観づくりに活用されているのも事実。



また、東成田駅からは、現在の空港第2ビル駅へと続く約500メートルに及ぶ無機質な地下連絡通路が伸びている。ヅカがこの通路を歩き抜けると、近代的な空港第2ビル駅のきらびやかな空間が現れた。ヅカは「その変わり果てた姿とのコントラストが、歴史の変遷を感じさせてくれます」と述べ、時代とともに役割を変え、ひっそりと佇む駅の姿を伝えて動画を締めくくった。