写楽の代表作が「藍のれん」に 徳島駅前の通りにお目見え【徳島】
徳島市で5月21日、江戸時代の浮世絵師で徳島藩お抱えの能役者だったとされる「東洲斎写楽」の絵をモチーフにした暖簾のお披露目会が開かれました。
（記者）
「鋭い目つきの歌舞伎役者がくわえているのはなんと、たい焼きです。美味しい」
徳島市のたい焼き店の入り口に現れたのは、江戸時代に特徴的な役者絵で一世を風靡した「東洲斎写楽」の代表作をモチーフとした藍染の暖簾です。
21日は、この通りの名前にあわせて、飲食店などが作った暖簾とタペストリーが報道陣にお披露目されました。
（藍のれんを製作した ボンアーム・三谷芳広 代表）
「店の暖簾なので店の屋号がメインになるが、店からの承諾をもらって、むしろ写楽がメインになるようなデザインにした」
藍の暖簾は、この通りに軒を連ねる3つのお店にかけられています。
そのうちのひとつ、こちらのたい焼き店では、横120センチ縦100センチの大きな暖簾が出迎えてくれます。
（写楽の会・田村耕一 会長）
「写楽が描いた有名な絵をモチーフに、たい焼き屋さんの暖簾を藍染めで作った。それの取材」
（客）
「そういうこと」
（客）
「すごいかっこいなって思いました」
（藍のれんの企画に賛同した店・菅井神斗 オーナー）
「すごく出来が良くて感動しております。観光客増加に繋がればいいと思う」
（写楽の会・田村耕一 会長）
「写楽通り沿いに、写楽をイメージできるものができたらいいと思って」
「眺めながら、楽しみながら歩いていく周遊のルートになればいいなと思う」
写楽の描いた情熱が、駅前の通りに新たな風を吹き込みます。