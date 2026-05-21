【ファミマ】ハートチャームつき♡　韓国コスメ「milktouch」のミニサイズコスメが登場

ファミリーマートは5月29日より、韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」のミニサイズを、全国の店舗にて期間限定で順次発売します。

■ティント・グロス・マスカラがハートチャーム付きのミニサイズに

同シリーズは、持ち運びしやすいミニサイズにくわえ、ファッションの一部として楽しめるハートチャーム付きの限定コレクションとなっています。

「ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」（990円）は、クリアな発色と、うるおいに満ちたツヤが唇に密着し、ひと塗りで仕上がりを長時間キープします。4色の展開です。

「ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス」（1,078円）は、オーロラパールの組み合わせにより、角度によって多彩にきらめき、唇に奥行きのある輝きを与えるリップグロス。2色展開となっています。

「ミルクタッチ スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ」（1,100円）は、ダマになりにくく、まつ毛1本1本にしっかり密着しながら、自然なロングまつ毛に仕上げます。にじみに強いフィルム処方でカールを長時間キープも実現。2色展開となっています。

■商品概要

商品名：ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント

価格：990円

カラー：01 ハニー、02 ピーチ、03 ベイビー、 04 ラブ（全4色）

商品名：ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス

価格：1,078円

カラー：01 ピーチデュー、02 グレープデュー（全2色）

商品名：ミルクタッチ スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ

価格：1,100円

カラー：01 ブラック、02 ブラウン（全2色）

発売日：2026年5月29日から順次

発売地域：全国

（フォルサ）