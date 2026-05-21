スターバックス新作♡バナナ香る大人のアフォガートフラペチーノ登場

スターバックス コーヒー ジャパン から、“とろける時間への逃避行”をテーマにした新作『バナナ アフォガート フラペチーノ®』が2026年5月27日（水）より登場♡とろけるようなバナナの甘さと、香ばしいエスプレッソの余韻を重ねた、大人のデザート感覚で楽しめる一杯です。仕事や家事の合間に、ほんの少し現実を忘れてリラックスしたい時にぴったりな、初夏限定フラペチーノ®をご紹介します♪

とろける甘さの新作フラペチーノ♡

今回発売される『バナナ アフォガート フラペチーノ®』は、アフォガートのような奥行きある味わいが魅力。Tallサイズのみで展開され、お持ち帰り687円（税込）、店内利用700円（税込）です。

カップの底には、“もったいないバナナ”の果肉を使用。

ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノ®に、エスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースを重ねています。

ひと口飲むと、バナナのコク深い甘さが広がり、後味にはエスプレッソのほろ苦く香ばしい余韻がふわり♡コーヒーが苦手な方でも飲みやすい、まろやかな味わいに仕上がっています。

販売期間：2026年5月27日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

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“もったいないバナナ”を活用♪

今回の新作では、おいしく食べられるにもかかわらず、傷やサイズなどの理由で規格外となってしまった“もったいないバナナ”を活用しています。

味わいは通常のバナナと変わらず、自然の恵みを無駄なくおいしく楽しめるのがポイント。スターバックスならではのサステナブルな取り組みとしても注目されています。

また、“WHY NOT COFFEE?”という30周年企画の第2弾として登場する今回のフラペチーノ®には、「コーヒーって、飲みもの以上だ。」という想いも込められています。

コーヒーをただ味わうだけではなく、気持ちをほどいたり、自分らしさを取り戻したりする“きっかけ”として提案しているのも素敵ですよね♪

限定ステッカー＆カスタマイズも

期間中は、『バナナ アフォガート フラペチーノ®』と一緒に楽しめる「逃避スケジュールステッカー」も配布。

「15:00-16:45 戦略的休息」や「14:45-15:15 おやつ補給は水分補給くらい大事ですよ？」など、忙しい毎日に“ちょっと休んでもいいよ”と寄り添ってくれる言葉がデザインされています♡

※なくなり次第終了

さらに、モバイルオーダー＆ペイ限定で『バナナ アフォガート フラペチーノ® エスプレッソショット追加』も登場。通常55円（税込）のエスプレッソショット追加をカスタマイズフリーで楽しめます。

エスプレッソのほろ苦さが加わることで、より大人っぽい味わいに。コーヒー好きさんにもおすすめのアレンジです。

実施期間：2026年5月27日（水）～6月21日（日）

※モバイルオーダー＆ペイ、または店頭セルフオーダー端末ORDER STATIONで注文可能です。

まとめ

スターバックス コーヒー ジャパン の新作『バナナ アフォガート フラペチーノ®』は、バナナの濃厚な甘さとエスプレッソの香ばしさが絶妙に重なり合う、大人のためのご褒美ドリンク♡

“とろける逃避行”というテーマ通り、忙しい毎日の中でほっとひと息つける特別な時間を演出してくれます。初夏限定の味わいを、ぜひゆっくり楽しんでみてください♪