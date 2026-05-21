開催：2026.5.21

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 6 - 3 [ジャイアンツ]

MLBの試合が21日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。

Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。

1回表、3番 ケイシー・シュミット 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ARI 0-1 SF

1回裏、3番 ヘラルド・ペルドモ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 1-1 SF

2回表、7番 ブライス・エルドリッジ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 ARI 1-2 SF

3回裏、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 3-2 SF

4回表、9番 ドリュー・ギルバート 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 ARI 3-3 SF

5回裏、2番 イルデマロ・バルガス 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 4-3 SF、3番 ヘラルド・ペルドモ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 6-3 SF

試合は6対3でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで1勝6敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、0勝4敗11Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 07:06:16 更新