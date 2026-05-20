Mrs．GREEN APPLEの「ライラック」が20日、都内で行われた「2026年 JASRAC賞」贈呈式で金賞を受賞した。日本音楽著作権協会（JASRAC）からの25年度著作権使用料の分配額が最も多かった。

作詞・作曲はボーカルとギターを担当する大森元貴（29）。

コメントを発表し「このたびはこのような賞をいただけましたこと、大変光栄で、誇らしく、同時に背筋が伸びる思いです。ありがとうございます。『ライラック』が持っているパワーを評価いただけたこと、本当にうれしいです」と多くの人に曲が届いたことに感謝。そして「これからも孤独と苦しみ、ぐるぐると悩みもがきながら、楽しんでクリエイティブしていきたいと思っております」と音楽活動への思いを明かした。さらに「この楽曲がつくられるまで、世に放たれるまで、世に放たれてからも関わってくださった全ての皆さまに感謝申し上げたいと思います。これからも凝り固まる事なく、常に励みながらワクワクするかを基準に、精進して参ります」と続けた。

JASRAC賞は音楽配信やカラオケ、CMなどで前年度に著作物使用料の分配額が多かった作品の作詞者、作曲者、音楽出版社を表彰するもの。25年度通期の分配対象楽曲数は406万6661曲。82年に創設され今年で44回目。