元TOKIOの長瀬智也が、5月16日に更新されたモデル・滝沢眞規子のYouTubeチャンル「TAKIMAKI Channel」にゲスト登場し、久しぶりにプライベートな本音や自身の恋愛観について語った。

長瀬は、2021年3月、TOKIO脱退にともない旧ジャニーズ事務所を退社。現在はバイクレースや音楽活動、SNSでの情報発信をおもな活動の場としている。

「動画では、滝沢さんのほか、撮影現場に立ち合った3人の女性から長瀬さんに質問がぶつけられました。長瀬さんと滝沢さんの接点は、滝沢さんの夫でファッションデザイナー・滝沢伸介さんとの交流がきっかけだそうです。

同い年ということもあって距離はあっという間に縮まり、いまでは家族ぐるみで付き合うようになって20年ほど経つそう。気心の知れた相手のためか、長瀬さんはリラックスした表情で近況について話していました」（スポーツ紙記者）

動画では、独身の長瀬が結婚について触れる場面も見られた。

「滝沢さんから『独身でずっといらっしゃるんですか』と問われた長瀬さんは、『俺がどうするんですかって自分が聞きたいけど』と苦笑い。

結婚願望について問われると『大切な人もいないのに願望だけあったら、47歳にもなってちょっと気持ち悪くないですか』と笑いをまじえながら語りました。現在、特定の交際相手はいないそうです」（同前）

気さくな雰囲気の長瀬に、X上では、

《長瀬さん、結婚して子供が出来たら、良いパパになりそうだな》

《長瀬くんってやっぱりええ男や》

と長瀬の人柄や恋愛観に好意的な声が相次ぐ一方で、《あゆと結婚すると思ってた》《あゆの幻影がチラついて次の恋が妥協になってしまうんやろか》と “元カノ” である浜崎あゆみの名前もあがっている。

「長瀬さんと浜崎さんは2001年に熱愛が報じられ、結婚間近とも取りざたされました。交際時代、2人でおそろいのタトゥーを入れたことはファンの間で広く知られた話ですね」（芸能ジャーナリスト）

いまも独身の長瀬。はたして、今後の行方は――。