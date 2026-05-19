

「DHC エルシスホワイト 240EX」

マツキヨココカラ＆カンパニーとディーエイチシー（以下、DHC）は、これまでDHCの通信販売のみで販売していた“しみ・そばかす”に効く医薬品「DHC エルシスホワイト 240EX」を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗除く）およびマツキヨココカラオンラインストアで、5月22日から発売する。あわせて、“しみ・そばかす”を緩和し、肉体疲労時のビタミンC補給に適した医薬品「DHC シスビタホワイト C」も同日から展開する。



「DHC シスビタホワイト C」

「DHC エルシスホワイト 240EX」は、からだの内側から“しみ・そばかす”を治す医薬品として、DHCの医薬品カテゴリーにおいて、売上17年連続No.1（2008年11月〜2025年10月末日まで（リニューアル前の「DHC エルシスホワイト 240」を含む））の実績をもつ主力商品になっている。また、「DHC シスビタホワイト C」についても、2005年の発売以来（リニューアル前の「DHC シスビタ C」を含む）、多くの消費者に支持されている。

一方で、これらの商品はこれまでDHCの通信販売でのみ購入できており、店頭では購入できなかった。そこで今回、しみ・そばかすに悩む多くの消費者に、より身近な店舗で手に取ってもらえるよう販売チャネルを拡大し、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループで発売する。

［小売価格］

DHCエルシスホワイト240EX＜L−システイン製剤＞：3500円

DHCシスビタホワイトC＜ビタミンC主薬製剤＞：3900円

（すべて税別）

［発売日］5月22日（金）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com

ディーエイチシー＝https://www.dhc.co.jp