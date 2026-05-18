『うたコン』時代をこえて愛される主題歌を特集！前川陽子×CUTIE STREETが「キューティーハニー」でコラボ

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5月19日の『うたコン』にて、「時代をこえて愛される主題歌特集」を放送。曲目と放送内容が公開された。

■曲目（アーティスト50音順）

「チャンピオーネ」ORANGE RANGE

「ドラマティック平凡」ORANGE RANGE

「ナイスだね」CUTIE STREET

「BEN」島津亜矢

「あゝ人生に涙あり」氷川きよし 風輪

「旅でござんす おじゃる丸」氷川きよし

「ハナミズキ」一青窈

「星屑のステージ」藤井フミヤ

「ココロ」藤井フミヤ

「キューティーハニー」前川陽子 CUTIE STREET

「川べりの家」松崎ナオ

■一青窈は代表曲「ハナミズキ」を披露

藤井フミヤは、チェッカーズ時代に発表したドラマ主題歌「星屑のステージ」、氷川きよしは風輪とともに大ヒット時代劇の主題歌「あゝ人生に涙あり」、放送2日後にはデビュー丸40年を迎える島津亜矢は、2005年に日本のテレビドラマ主題歌としても起用されたマイケル・ジャクソンの名曲「BEN」を披露。

そして、一青窈は映画のモチーフにもなり、サスペンスドラマの主題歌にもなった代表曲「ハナミズキ」を披露する。

貴重なアーカイブ映像とともに名曲を紹介する「うたのミュージアム」では、「NHKの番組主題歌・テーマソング」を特集。ドキュメント72時間でおなじみの「川べりの家」を松崎ナオが、藤井フミヤは、4月より放送が始まったNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の主題歌「ココロ」を届ける。

また、数々のアニメ主題歌を歌ってきた前川陽子が『うたコン』初出演。代表曲「キューティーハニー」を、CUTIE STREETとのスペシャル共演で披露。

そして、氷川きよしの話題曲ではおじゃる丸も登場。さらに、結成25周年のORANGE RANGEはスペシャルメドレーをパフォーマンスする。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

05/19（火）19:57～20:42

※NHK ONE同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：ORANGE RANGE、CUTIE STREET、島津亜矢、氷川きよし、一青窈、風輪、藤井フミヤ、前川陽子、松崎ナオ

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/