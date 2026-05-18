『うたコン』時代をこえて愛される主題歌を特集！前川陽子×CUTIE STREETが「キューティーハニー」でコラボ
5月19日の『うたコン』にて、「時代をこえて愛される主題歌特集」を放送。曲目と放送内容が公開された。
■曲目（アーティスト50音順）
「チャンピオーネ」ORANGE RANGE
「ドラマティック平凡」ORANGE RANGE
「ナイスだね」CUTIE STREET
「BEN」島津亜矢
「あゝ人生に涙あり」氷川きよし 風輪
「旅でござんす おじゃる丸」氷川きよし
「ハナミズキ」一青窈
「星屑のステージ」藤井フミヤ
「ココロ」藤井フミヤ
「キューティーハニー」前川陽子 CUTIE STREET
「川べりの家」松崎ナオ
■一青窈は代表曲「ハナミズキ」を披露
藤井フミヤは、チェッカーズ時代に発表したドラマ主題歌「星屑のステージ」、氷川きよしは風輪とともに大ヒット時代劇の主題歌「あゝ人生に涙あり」、放送2日後にはデビュー丸40年を迎える島津亜矢は、2005年に日本のテレビドラマ主題歌としても起用されたマイケル・ジャクソンの名曲「BEN」を披露。
そして、一青窈は映画のモチーフにもなり、サスペンスドラマの主題歌にもなった代表曲「ハナミズキ」を披露する。
貴重なアーカイブ映像とともに名曲を紹介する「うたのミュージアム」では、「NHKの番組主題歌・テーマソング」を特集。ドキュメント72時間でおなじみの「川べりの家」を松崎ナオが、藤井フミヤは、4月より放送が始まったNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の主題歌「ココロ」を届ける。
また、数々のアニメ主題歌を歌ってきた前川陽子が『うたコン』初出演。代表曲「キューティーハニー」を、CUTIE STREETとのスペシャル共演で披露。
そして、氷川きよしの話題曲ではおじゃる丸も登場。さらに、結成25周年のORANGE RANGEはスペシャルメドレーをパフォーマンスする。
■番組情報
NHK総合『うたコン』
05/19（火）19:57～20:42
※NHK ONE同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり
※NHKホールから生放送
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：ORANGE RANGE、CUTIE STREET、島津亜矢、氷川きよし、一青窈、風輪、藤井フミヤ、前川陽子、松崎ナオ
■関連リンク
『うたコン』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/