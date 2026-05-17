鹿児島がユニフォーム胸スポンサーの交代を発表
鹿児島ユナイテッドFCは17日、ユニフォーム胸スポンサーの交代を発表した。
クラブは公式サイトで「この度、2026/27シーズンを迎えるにあたり、ユニフォーム胸にロゴを掲出するオフィシャルトップパートナーが交代することとなりましたのでお知らせいたします」と報告している。
2014年のクラブ創設以来、ユニフォーム胸スポンサーを務めてきた長島研醸有限会社に関しては、「2026/27シーズンも引き続きサポートを継続していただく予定でおります」としている。
クラブは「これまでの歩みとこれからの未来に、クラブ一同心より感謝申し上げます」と述べた。
クラブは公式サイトで「この度、2026/27シーズンを迎えるにあたり、ユニフォーム胸にロゴを掲出するオフィシャルトップパートナーが交代することとなりましたのでお知らせいたします」と報告している。
2014年のクラブ創設以来、ユニフォーム胸スポンサーを務めてきた長島研醸有限会社に関しては、「2026/27シーズンも引き続きサポートを継続していただく予定でおります」としている。
【ユニフォーム胸スポンサー交代のお知らせ】— 鹿児島ユナイテッドFC (@kagoshimaufc) May 17, 2026
2026/27シーズンを迎えるにあたり、ユニフォーム胸にロゴを掲出するオフィシャルトップパートナーが交代することとなりましたのでお知らせいたします。
長島研醸有限会社… pic.twitter.com/JN0LXqsdfe