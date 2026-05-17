【ユニフォーム胸スポンサー交代のお知らせ】



2026/27シーズンを迎えるにあたり、ユニフォーム胸にロゴを掲出するオフィシャルトップパートナーが交代することとなりましたのでお知らせいたします。

長島研醸有限会社… pic.twitter.com/JN0LXqsdfe