　鹿児島ユナイテッドFCは17日、ユニフォーム胸スポンサーの交代を発表した。

　クラブは公式サイトで「この度、2026/27シーズンを迎えるにあたり、ユニフォーム胸にロゴを掲出するオフィシャルトップパートナーが交代することとなりましたのでお知らせいたします」と報告している。

　2014年のクラブ創設以来、ユニフォーム胸スポンサーを務めてきた長島研醸有限会社に関しては、「2026/27シーズンも引き続きサポートを継続していただく予定でおります」としている。

　クラブは「これまでの歩みとこれからの未来に、クラブ一同心より感謝申し上げます」と述べた。