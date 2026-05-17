【ROIROM】“音楽が好き”という気持ちでここまできました！本多大夢が語る「デビューまでの道のり」をネホハホ♡

国内外のオーディション番組に参加し、注目を集めた2人による話題のユニット・ROIROMがRayに初登場！そこで今回は、本多大夢さんに“ROIROMとして活動する今に至るまでの経験や思い”を熱く語っていただきました。音楽と向きあい続けてきたこれまでの歩みをたっぷりお届けします。

音楽の道を志してから、それぞれの場所で一途に夢を追いかけてきた2人。ROIROMとして活動する今に至るまでの経験や思いを、たっぷり語ってもらいました。

音楽が好き。その初心を忘れずにやってきました

「スクールに通い始めたときは、ボーカリスト志望。ダンスをすすめられるも乗り気ではなく、レッスンをさぼったこともありました。

でも、スクールのイベントでダンサーさんと組んで一緒に踊ったときに、1人よりも何倍も楽しいと感じたんです！そこから、ユニットやグループを組んで音楽をやることが目標に変わりました。

高校卒業時にはまわりがみんな大学へ進学するなか、音楽の専門学校へ行くことに。これは夢を現実にするための、覚悟を決めたタイミングでした。

飽き性だったはずなのに、どれだけ落ち込むことがあっても、音楽に対する気持ちは途切れなかった。それだけ音楽が好きだから、絶対に続けて仕事にしたいと思ったんです。

専門学校在学中には韓国で練習生をしたこともありましたが、その後はアルバイトしながらオーディション探しと練習を繰り返す毎日。

23才で参加した中国のオーディション番組では、人気を数値化されるのを見て、メンタル的にくらってしまって。

いつの間にか夢を追う理由を忘れかけ、ただただ不安が募るときもあったのですが、自分が好きで、やりたくて飛び込んだ世界だと思い返すと、心がふっと軽くなったんです。

音楽が好きという気持ちでここまできましたけど、今はやっぱりcHaRmをはじめ、応援してくれる方の言葉が活動のパワーになっています。

最近、中高の友人たちがROIROMのファンクラブに入ったり、グッズを買ってくれていたのを知りました。それを僕にアピールするわけではなく、さらっと当然のようにしてくれる。

その姿を見て、さらにがんばろうという気持ちが湧き出ています」