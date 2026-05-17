敵地エンゼルス戦

【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数2安打2四球5打点の活躍で、大勝に貢献した。チームは4連勝で首位をキープした。

相手先発ソリアーノと対戦した第1打席では四球で出塁。続くベッツの左前打で快足を飛ばし、一気に三塁を陥れた。その後スミスの左犠飛で生還した。

3回1死の第2打席でも四球を選ぶと、1度牽制された後に初球で二盗に成功。今季6個目の盗塁となった。6回先頭の第3打席では内角のナックルカーブを捉えたが二塁手正面のゴロに倒れた。打者一巡で回ってきた2死二、三塁の第4打席では捉えた当たりも右飛に終わった。

8回2死一、二塁の第5打席では3番手マノアと対戦。右翼線へ鋭いライナーを放つと、快足を飛ばして一気に三塁へ。相手の中継プレーが乱れる間にホームインし、この日2得点目となった。三塁打は今季初だった。

9回には1死満塁で第6打席を迎え、右翼への走者一掃となる適時二塁打を放った。1試合5打点は今季最多となった。

ドジャースは先発したロブレスキーが6回2失点の好投。打線は6回に3連続押し出しを貰うなど5点を追加。8回には大谷の適時打の後にベッツにソロが飛び出すなど4点を奪った。（Full-Count編集部）