【美容室での会話】コロナ禍で省略されてとてもよかったこととは？SNSで多くの共感を得た実体験漫画【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
現在2人の子供を育てながらSNSやブログにて漫画を投稿している母・いぬいまり(元：ぽちまる)(@pochimaru877)さん。ポップな雰囲気の育児漫画が注目を集め、子育て世代が育児について共感できる作品ばかりだ。今回は、いぬいまりさんの実体験に基づく、SNSで多くのいいねがついた漫画「美容院で聞こえた会話」を紹介するとともに、コロナ禍での出来事についても伺った。
■コロナ禍の影響は卒業式にまで
コロナ禍では多くの制限が行われ生活スタイルが一変していたなかで、作者のいぬいまりさんはある日、久しぶりに美容室へ行った。そして席に着くなり偶然聞こえてきたのは、ほかのお客さんの会話。どうやら「子供の高校の卒業式」の話をしているようであった。「卒業式シーズンなのか」と思いつつも雑誌を眺めていると「コロナの影響で、だいぶあっさりした卒業式だったのよ」という声が聞こえてきたという。いぬいまりさんが「コロナ禍の影響は卒業式にまで及んでいるのだな、残念だな」と思っていると、お客さんは「校長とか偉い人の挨拶が省略されたんだけど、それがとてもよかったわ！」とうれしそうに話をしていた。
さらに「堅苦しい挨拶は必要ないことに気付いて、コロナ後も省略されたらいいのにねぇ」と続けるお客さん。いぬいまりさんは「素敵な卒業式になってホッとしたのを覚えています」と当時を振り返る。
コロナ禍についても「いろんなイベントが中止になったり短縮になったり、残念で憂鬱な出来事が多いですが、前向きに捉える考え方が素敵だなと思いました」と生活スタイルの変化はあっても、受け取り方ひとつで幸福度は変わっていくと語ってくれたいぬいまりさん。
本作「美容院で聞こえた会話」は誰もが経験したことのある「わかる」がたくさん詰まっている作品になっているので、ぜひ読んでほしい。
取材協力：いぬいまり(元：ぽちまる)(@pochimaru877)さん
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現在2人の子供を育てながらSNSやブログにて漫画を投稿している母・いぬいまり(元：ぽちまる)(@pochimaru877)さん。ポップな雰囲気の育児漫画が注目を集め、子育て世代が育児について共感できる作品ばかりだ。今回は、いぬいまりさんの実体験に基づく、SNSで多くのいいねがついた漫画「美容院で聞こえた会話」を紹介するとともに、コロナ禍での出来事についても伺った。
コロナ禍では多くの制限が行われ生活スタイルが一変していたなかで、作者のいぬいまりさんはある日、久しぶりに美容室へ行った。そして席に着くなり偶然聞こえてきたのは、ほかのお客さんの会話。どうやら「子供の高校の卒業式」の話をしているようであった。「卒業式シーズンなのか」と思いつつも雑誌を眺めていると「コロナの影響で、だいぶあっさりした卒業式だったのよ」という声が聞こえてきたという。いぬいまりさんが「コロナ禍の影響は卒業式にまで及んでいるのだな、残念だな」と思っていると、お客さんは「校長とか偉い人の挨拶が省略されたんだけど、それがとてもよかったわ！」とうれしそうに話をしていた。
さらに「堅苦しい挨拶は必要ないことに気付いて、コロナ後も省略されたらいいのにねぇ」と続けるお客さん。いぬいまりさんは「素敵な卒業式になってホッとしたのを覚えています」と当時を振り返る。
コロナ禍についても「いろんなイベントが中止になったり短縮になったり、残念で憂鬱な出来事が多いですが、前向きに捉える考え方が素敵だなと思いました」と生活スタイルの変化はあっても、受け取り方ひとつで幸福度は変わっていくと語ってくれたいぬいまりさん。
本作「美容院で聞こえた会話」は誰もが経験したことのある「わかる」がたくさん詰まっている作品になっているので、ぜひ読んでほしい。
取材協力：いぬいまり(元：ぽちまる)(@pochimaru877)さん
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