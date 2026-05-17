腕時計および香り製品などを扱うウエニ貿易（東京都台東区）は、特撮ドラマ「仮面ライダーアギト」とスイスの時計ブランド「Tendence（テンデンス）」がコラボレーションした腕時計「TG046015」を世界125本限定、2026年5月22日に全国の時計専門店およびインターネット通販などで発売する。それに先だち、各店舗で予約受付を行っている。

25周年記念ロゴとシリアルナンバーを裏蓋に刻印

同作の放送開始25周年を記念した特別モデルが登場。50ミリの大口径ケースと立体的なインデックスが特徴の「GULLIVER Round」クロノグラフモデルをベースに、カラーリングや文字盤デザインで同作の世界観を表現している。

アギトの頭部の角「クロスホーン」がモチーフのデザインを文字盤の中央に配置。きらめくストーンをアクセントとしてあしらい、秘められた力が解き放たれる瞬間の輝きを表現。

インデックスのうち"2"と"5"のみをゴールドカラーとし、25周年の節目を象徴している。アギトのボディカラーをイメージした、ブラックとゴールドが基調のカラーリングを採用。裏蓋には25周年記念ロゴとともにシリアルナンバーを刻印する。

価格は6万1600円（税込）。