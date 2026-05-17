ゴンチャ「SHINEシャインマスカット」5．21発売！ 新登場のスパークリングティーも提供
「ゴンチャ」は、5月21日（木）から、シャインマスカットを使った期間限定デザートティー「SHINEシャインマスカット」を、全国の店舗で発売する。
【写真】果実の香りがシュワッと弾ける！ 新登場のスパークリングティーがおいしそう
■“果実感たっぷり”の爽やかドリンク
今回登場する「SHINEシャインマスカット」は、ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりの期間限定デザートティー全4種類。
ラインナップには、長野産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカットゼリーとアロエを合わせた「SHINEシャインマスカット ミルクティー」をはじめ、果実味あふれる「SHINEシャインマスカット ティーエード」や、シャリシャリ食感の「SHINEシャインマスカット ジェラッティー」が用意される。
また、果実の香りがシュワッと弾ける「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」が、たっぷり飲めるLサイズで新登場。晴れやかな初夏のひとときにぴったりな、爽快感あふれる一杯だ。
さらに、さわやかな甘さの「シャインマスカット ゼリー」がトッピングとしても展開され、ぷるぷるの食感を好みのドリンクで楽しめる。
【写真】果実の香りがシュワッと弾ける！ 新登場のスパークリングティーがおいしそう
■“果実感たっぷり”の爽やかドリンク
今回登場する「SHINEシャインマスカット」は、ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりの期間限定デザートティー全4種類。
ラインナップには、長野産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカットゼリーとアロエを合わせた「SHINEシャインマスカット ミルクティー」をはじめ、果実味あふれる「SHINEシャインマスカット ティーエード」や、シャリシャリ食感の「SHINEシャインマスカット ジェラッティー」が用意される。
また、果実の香りがシュワッと弾ける「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」が、たっぷり飲めるLサイズで新登場。晴れやかな初夏のひとときにぴったりな、爽快感あふれる一杯だ。
さらに、さわやかな甘さの「シャインマスカット ゼリー」がトッピングとしても展開され、ぷるぷるの食感を好みのドリンクで楽しめる。