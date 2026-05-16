ファッションセンターしまむらでは、人気インフルエンサーとコラボしたアイテムも数多く展開されています。

（写真）こんなの待ってた！【しまむら×MUMU＆CO.】新作リュック

2026年5月2日（土）には、SNSで人気のインフルエンサー・MUMUさんが手がけるオリジナルブランド「MUMU＆CO.」から、新作アイテムが登場！

今回は、新作コレクションの中から「こんなの待ってた！」と言いたくなるリュックをピックアップ。実際に購入した筆者が、オンにもオフにも活躍してくれるリュックのデザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【しまむら新作】人気オリジナルブランドの「リュック」を徹底レビュー

商品名・価格

商品名：レディース カッチリリュック（MUMU）

品番：345-0743

価格：2,970円（税込）

カラー・素材・サイズ

カラー：ブラック・シボ合皮（品番：345-0743）／ブラック・エルガリー（品番：345-0744 ）

素材：＜表地＞合成皮革＜裏地＞ポリエステル

サイズ：（約）縦32×横25×マチ幅13.5cm

ショルダーストラップ：（約）50〜91cm

重さ：（約）545g

オンオフ問わず使いやすい！かっちりデザインの“おめかしリュック”

今回は、「ブラック・シボ合皮」を購入しました。

もう1色の「ブラック・エルガリー」は、本体がホワイトに近いグレーのエルガリー生地、フラップがブラックの合成皮革になっており、配色だけでなく異素材の組み合わせもおしゃれ。

ブラック・エルガリーにもかなり惹かれたのですが、より幅広いコーデに合わせやすそうなブラック・シボ合皮を選びました。どちらのカラーもシンプルでコーデになじみやすく、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのがうれしいポイントです。

ブラック・シボ合皮は、シボ感のある合成皮革素材を使用しており、高級感たっぷり。やわらかさもあり、きれいめな印象で持てるのが魅力です。

丸みを抑えたフラップ付きの縦長シルエットで、すっきり上品に持てるデザイン。リュックでありながらきちんと感があり、通勤にも休日にもなじみやすい印象です。

■コンセプトは“おめかしリュック”

MUMUさんのInstagramによると、今回のリュックのテーマは「おめかしリュック」とのこと。

これまで数多くの多機能リュックを手がけてきたノウハウを活かしつつ、今回は「荷物の量は多くないけれど両手は空けておきたい」「仕事でもプライベートでも使いたい」「フェミニンなコーデにも合わせやすい」といったポイントを意識して作られたそうです。

通勤リュックというと、大きめサイズやポリエステル・ナイロン素材の“いかにも通勤用”なデザインが多い印象。でも、オンにもオフにも使えて、なおかつおしゃれなリュックを探している方も多いはず。そんな人にまさに朗報で、「こんなの待ってた！」と思える絶妙な仕上がりでした。

かわいいだけじゃない！実際に使ってわかった機能面の優秀ポイント

背面と底部にはしっかり芯が入っているため、置いたときに自立するのも高ポイント！

■ポイント1：コンパクトなのにA4サイズ対応

大きすぎず、女性の背中にすっきりフィットするサイズ感で、オンにもオフにも自然になじみやすいデザインです。

ぱっと見はコンパクトですが、MUMUさんのInstagramでも「A4対応リュック」と紹介されている通り、A4サイズが収納できるのが魅力。

ただし、Instagramには「A4ファイルは収納可能ですが、ぴったり入る設計です。厚みが出過ぎるとフラップに干渉して閉まらない場合がございます」との記載もありました。ファイルのサイズや厚みによっては、収納時にやや注意が必要そうです。

実際に試してみたところ、一般的なA4サイズのクリアファイルに15枚の用紙を入れたものは問題なく収納できました。少しだけ上部が飛び出すものの、フラップのスナップボタンは無理なくスムーズに閉められます。さらに、550mLのペットボトルや一般的なサイズの折りたたみ傘も立てて収納可能。

なお、ノートPCが入るかどうかについては、後述の項目で詳しくご紹介します♪

■肩への負担を分散してくれるハの字ストラップ

MUMU＆CO.の機能性リュックといえば、「ハの字ストラップ」。もちろん今回のリュックにも搭載されています。

肩への負担を分散しやすい設計になっているだけでなく、ストラップ自体に厚みのあるクッションが入っているため、長時間背負っても疲れにくいのがうれしいポイントです。リュックを選ぶうえで、背負いやすさはやっぱり大事ですよね。

さらに、裏側にはメッシュ素材を使用。通気性のよさにも配慮されていて、細かな使いやすさまできちんと考えられているのを感じました。

■ポイント3：芯入りでしっかり自立する

背面と底部にはしっかり芯が入っているため、置いたときに自立するのも高ポイント。

レザー調素材のリュックは、くたっと型崩れしやすいものもありますが、こちらは置いたときにも形がきれいに保たれます。

そのため、上から中をのぞいたときに荷物が見渡しやすく、物の出し入れもスムーズ。実際に使ってみると、この“自立する便利さ”はかなり実感できました。

■ポイント4：多ポケット設計で小物の定位置が作れる

ポケットは合計6つの多ポケット設計。構成は以下の通りです。

内部前側：ファスナーポケット1つ・オープンポケット1つ

内部後側：オープンポケット1つ・ペンホルダー2つ

外側背面：ファスナーポケット1つ

ポケットがしっかりあるおかげで、小物の定位置を作りやすく、リュックの中がごちゃつきにくいのが魅力です。

特に便利だったのが、最近のリュックによく見られる背面のスマートアクセスポケット。背負ったままでも物を取り出しやすいので、スマホを入れておくのにぴったりでした。

■ポイント5：サイドのスナップボタンでサイズ感の調整が可能

このリュックは、サイドのスナップボタンでサイズ感を調整できるのも特徴です。

実際に13インチのノートPCを入れてみたところ、収納自体は可能でした。ただし、そのままだとフラップのスナップボタンが閉まらない場合も。そんなときは、サイドのスナップボタンを開けることで、フラップもきちんと閉めることができました。

この仕様のおかげで、荷物の量に合わせて使い方を調整しやすいのがとっても便利でした♪

実際に使ってみた！オンもオフも頼れる絶妙なサイズ感

今回は、外出先で仕事をする日と、休日のお出かけの2つのシーンで使ってみました。

外出先で仕事をする日は、サイドのスナップボタンを開けて使用。必要な荷物をしっかり収納できて、コンパクトに見えるのに大容量なことに感動しました。

一方、休日のお出かけではスナップボタンを閉じた状態で使用。すっきりした見た目で持てるうえ、暑さ対策グッズなどもラクに入り、これからの季節のお出かけにも頼れる存在だと感じました。

オンにもオフにも使いやすく、しかもきれいめなコーデにも合わせやすい。まさに“おめかしリュック”という名前がぴったりなアイテムでした。

＊

しまむらの「MUMU＆CO.」新作リュックは、きれいめに持てるデザインと、日常でしっかり使いやすい機能性を兼ね備えた優秀アイテムでした。

A4サイズ対応の収納力や、肩がラクなハの字ストラップ、自立する設計、多ポケット仕様など、使い勝手に配慮されたポイントが盛りだくさん。それでいて見た目は上品で、オンにもオフにも使いやすいのが魅力です。

通勤にも休日のお出かけにも使える、おしゃれで実用的なリュックを探している方にぴったりのアイテムでした。

5月8日時点、しまむらの公式オンラインショップでも予約販売を受付中。予約受付期間中でも予定数に達し次第終了となるので、注意してくださいね。

また、しまむら公式アプリでは、品番を入力するとお近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：345-0743 ）。

しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているので、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむら店舗や公式オンラインショップでチェックしてみてくださいね！

※価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。