原日出子、いちじくにマリネ…白ワインに合わせた食卓が話題「バーみたい」「クオリティすごい」
【モデルプレス＝2026/05/16】女優の原日出子が5月15日、自身のInstagramを更新。白ワインに合わせた食卓を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「バーみたい」白ワインに合わせた食卓話題
原は「＃お家ご飯」「＃家呑み」「お一人様でも楽しく」などとハッシュタグを添え、「昨夜の晩酌」とコメント。「サーモン アボカド トマト ディルのマリネ クリームチーズ いちじく 鶏手羽肉と野菜のスープ オーストラリアのシャルドネハーフボトル 完璧」と献立を記し、いちじく、クリームチーズ、マリネが並んだ黒い角皿とスープ、ワインボトルとグラスの食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「バーみたい」「クオリティすごい」「最高の晩酌」「美味しそう」「真似します」「ワインが進みそう」「盛り付けも器も素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「バーみたい」白ワインに合わせた食卓話題
◆原日出子、白ワインに合わせた食卓公開
原は「＃お家ご飯」「＃家呑み」「お一人様でも楽しく」などとハッシュタグを添え、「昨夜の晩酌」とコメント。「サーモン アボカド トマト ディルのマリネ クリームチーズ いちじく 鶏手羽肉と野菜のスープ オーストラリアのシャルドネハーフボトル 完璧」と献立を記し、いちじく、クリームチーズ、マリネが並んだ黒い角皿とスープ、ワインボトルとグラスの食卓を公開した。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バーみたい」「クオリティすごい」「最高の晩酌」「美味しそう」「真似します」「ワインが進みそう」「盛り付けも器も素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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