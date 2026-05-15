SIRUPのアジアツアーに出演する各公演のゲストアーティストがそれぞれ発表となった。

SIRUPは、先日5月13日に新曲「Not AI」をリリースしたばかりだが、ライブハウスツアー（全16公演）を完売させ、来週に迫ったホールツアー2公演も即完売させるなど、ライブでの勢いもとどまることを知らない。そんな勢いをそのままに6月より開催するアジアツアー＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞のゲストアーティストが今回発表された。

本ツアーは昨年9月にリリースした3rdアルバム『OWARI DIARY』を引っ提げ、2月〜4月に日本で開催したライブハウスツアー＜SIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”＞のアジアステージとなる。日本で描き進めてきた“DIARY”の続章を、アジアのステージへとつないでいくツアーで、今回はSIRUPの音楽をバンド編成でお届けする内容となっている。

6月13日のソウル公演では、オープニングアクトとして「Pink cheeks」がバイラルヒットし、R&Bのエッセンスを持つ韓国のシンガーソングライター・eldonが決定。また、SIRUPのステージには、過去に「Keep In Touch」でフィーチャリング経験もあり親交の深いシンガー、SUMINがフィーチャリングゲストとして出演する。

6月27日の台北公演には、フォークからエレクトロを横断する音楽性で絶大な人気を誇るアーティスト・持修（Chih Siou）がフィーチャリングゲストとして出演する。

7月4日のバンコク公演には、かつてSIRUPともコラボレーションを果たした、タイの人気R&Bデュオ、HYBSのJames Alynが決定。HYBES解散後もソロで活躍する彼が、オープニングアクトとして長尺のパフォーマンスを予定している。

各地それぞれ見どころの違うアジアツアーは、現在チケット発売中。

＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞

ソウル公演

［日程］2026年6月13日（土）

［開場/開演］18:30 / 19:00

［会場］West Bridge Live Hall

Opening Act：eldon

※20分のパフォーマンス予定

Featuring Guest：SUMIN

※SIRUPのステージにゲスト出演予定 ・チケット：発売中

VIP : 154,000KRW 一般：88,000KRW

プレイガイド：yes24 ticket

チケットページURL：https://ticket.yes24.com/Perf/57683

Globalチケットページ：https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=57683

※ 整理番号順入場 ・VIP特典内容

1.優先入場

2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影

3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し ・お問い合わせ

主催：MUZ’PACE ENTERTAINMENT

問い合わせ：yes24 ticket [1544-6399 / yes24help@yes24.com] 台北公演

［日程］2026年6月27日（土）

［開場/開演］18:00 / 19:00

［会場］台北 Legacy Taipei

Featuring Guest：持修

※SIRUPのステージにゲスト出演予定 ・チケット：発売中

前売り券：NT $1,900

車椅子席：NT$950

当日券：NT $2,200

プレイガイド：KKTIX

チケットページURL：https://gutspromotion.kktix.cc/events/1d7229c6

※ 整理番号順入場 ・お問い合わせ

主催：Guts Promotion

問い合わせ：gutspromotion@gmail.com バンコク公演

［日程］2026年7月4日（土）

[開場/開演］18:00 / 19:00

［会場］Lido Connect Hall 2

Opening Act：James Alyn

※45分のパフォーマンス予定 ・チケット：発売中

VIP 2,900THB 一般：1,900THB

プレイガイド：チケットメロン

チケットページURL：www.ticketmelon.com/sss/sirup2026

※ 整理番号順入場 ・VIP特典内容

1.優先入場

2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影

3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し ・お問い合わせ

主催：Seen Scene Space

問い合わせ：seenscenespace@gmail.com

＜SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”＞

東京公演

［日程］2026年5月23日（土）[SOLD OUT]

［開場/開演］16:00 / 17:00

［会場］東京・LINE CUBE SHIBUYA

［お問い合わせ］クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

SPECIAL GUEST：Ayumu Imazu 大阪公演

［日程］2026年5月24日（日）[SOLD OUT]

［開場/開演］17:00 / 18:00

［会場］大阪・NHK大阪ホール

［お問い合わせ］キョードー関西・キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00土日祝休業）

SPECIAL GUEST：hard life ・チケットの詳細はこちらhttps://x.gd/sduB1