「水着やばすぎ♡」姫野ひなの『Sweet Girls』表紙＆巻頭に登場！22Pの大ボリュームで魅せる「無防備な夏」

アイドルグループ、「#Mooove！」のメンバー 148cmの天使 姫野ひなのがSweet Girls 表紙＆巻頭グラビアに登場！『Sweet Girls vol.８』2026年５月15日（金）発売！

#Mooove!・姫野ひなのが魅せる大人びた表情…『Sweet Girls vol.8』表紙＆巻頭グラビア解禁

アイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなのが、5月15日（金）発売のオール水着ムック『EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8』（双葉社）の表紙と巻頭に登場。

『EX大衆特別編集 Sweet Girls vol.8』 ©撮影/篠田直人・双葉社

夏風にほどける、秘密の笑顔。青空の下で始まる無防備な夏。鮮やかなピンクの水着を纏った彼女が現場に現れると、その場が一気に華やいだ。

特筆すべきは、アイドル活動時とは異なる「大人びた表情」。夏の日差しに映えるその姿は非常にフォトジェニック。悪天候を吹き飛ばすほどの存在感でスタッフから「今の最高！」との声が漏れたとのこと。

今号では、まるで青春映画のワンシーンのような、彼女の魅力を凝縮した22ページという大ボリュームのグラビアを収録！

また、誌面には豊田ルナ、冴木柚葉、小倉あずさ、すずら、阿波みなみ、三橋くん、沢美沙樹ら豪華メンバーのグラビアも掲載されている。

【セブンネット限定】ポストカード 撮影/篠田直人・双葉社

【プロフィール】

姫野ひなの

アイドルグループ「#Mooove!」のメンバーとして、ミニマムボディで元気いっぱいに活躍中。趣味はピザまん、スキー、食べること、SNS、マッサージに行くこと。