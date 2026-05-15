お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の5月17日放送回では、東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻が登場します。



【写真】寝袋で芋虫状態になる夫としっかり布団で寝る妻

不動産会社での出会いが、まさかの展開に…

2人が出会ったのは、なんと不動産会社！秋葉原に住みたいと物件探しに訪れた夫と、その担当者だった妻が、まさかの夫婦になりました。「家探しで出会った不動産の担当者が、僕の妻になりました」という、漫画のような新婚ストーリーが明かされます。



まずは、本人出演の再現VTR「新婚さん劇場〜オタクである夫の夢が人生を変えた〜」で、2人の出会いを紹介します。川崎市で暮らす秋葉原好きな夫の部屋には、大量の“推し”のぬいぐるみが並んでいます。でも、川崎から秋葉原までは約1時間。ならば秋葉原に住もうと物件を探したところ、駅から徒歩5分、しかも今より家賃が5000円安い物件を発見し、意気揚々と不動産会社を訪れました。



そこで担当となったのが、のちに妻となる女性でした。夫は「アキバの帝王になりたい」と夢を熱弁しますが、調べてみると、その物件は学生専用マンションで入居はNG。妻は正直、夫の熱量はよく分からなかったといいますが、北海道から単独上京し、夢を語る姿に「応えたい」と思うようになります。



その1週間後、夫から再び発見した物件の相談がありました。今度こそ秋葉原に住めると思いきや、入居直前にまさかのトラブルが発生！社宅として入居する予定でしたが、オーナーが海外在住だったために会社の許可が下りず、契約できないことに…。しかも夫は、もともと住んでいた川崎の部屋の退去申請を、すでに出してしまっていました。



心配になった妻が夫に電話をしてみますが、夫は意外に楽しそう。「最悪、外でキャンプするので大丈夫」と、好きなアニメの話まで始めてしまいます。妻が片付け状況を確認すると、LINEに送られてきた写真には、まったく片付いていない部屋と、なぜか玄関に置かれたピアノが…。その話題に触れると、「よかったら聴きます？」と電話越しに弾き語りを始めたというから、不動産担当者の仕事の範囲はとっくに超えています。



住む家がなくなる！大ピンチの夫に、妻が救いの手

とはいえ、北海道から一人で上京し、東京に頼れる人もいない夫を放っておけない妻。自身も20歳で上京し、仕事と家の往復だった過去があり、素で何でも話してくる夫が、かわいい年下の友達のように思えてきたのだそうです。



そして退去日が迫るなか、妻はついに「頼る先がないなら、自宅で一緒に住みませんか？」と提案。担当者と客、しかも知り合ったばかりの異性という、あまりにも異例の展開に、MC2人も驚愕！



2人は同居前に食事へ行き、男女の線引きについてもしっかり話し合ったそうですが、夫には「女の子の家に泊まるのは初めて。よからぬことを考えてしまう邪念があった」と、正直な不安も。そこで夫が出した答えは、寝袋のチャックをすべて閉め、手足を拘束した“芋虫状態”で生活することでした。



こうして、妻が暮らしていた1Kで同居生活がスタート。番組史上初、スタジオに自宅を完全再現し、当時の2人がどんな距離感で暮らしていたのかをお伝えします！



同居生活はまるで、夜な夜な話が弾む修学旅行のよう。夫はだんだん妻を意識するようになりますが、約束通り、寝袋で芋虫状態になって理性を保とうとします。しかし、それも三日坊主。横にいる妻を見て「あーかわいいなこの子、もうどうしよう〜」と限界を迎え、「ちょっともう耐えられないんだけど」と訴えます。そんな夫に妻が返したのは、「頑張れ！耐えろ！」という、まさかの励まし。妻としては、夫がこれから秋葉原に住む夢をかなえるはずなのに、「ここで脱線してどうするのか」という気持ちだったとか。



寝袋にくるまり“芋虫”の夫、欲望を抑えきれず…

しかし3週間後、夫は「毎日見ていくたびに、だんだん好きになっちゃったんだよー」と、ついに告白！妻も、単なる欲望ではなく、自分を一人の人として好きになってくれていると感じ、「お客さんという関係じゃなく、ちゃんと付き合う？」と受け入れました。その瞬間、夫は「もちろんさ！」と答え、寝袋のチャックを自ら開けて妻に抱きつくことに！そして4カ月の交際を経て、2人は2026年1月に結婚しました。



秋葉原に住むために家を探していたはずが、見つけたのはまさかの妻でした。「お家を探すつもりが、妻が見つかるとは。漫画みたいな話ですよね」と語る夫に、藤井さんは「こっちのセリフ！」とピシャリ。そんな夫は今回、妻のためにサプライズで曲をつくってきたといいます。



ラストでは、妻へまっすぐすぎるラブソングを、夫がキーボードで弾き語り。「ありがとう、好きって言ってくれて」「ありがとう、私のすべてを見てくれて」と、不器用な自分を受け止めてくれた妻への感謝を歌に乗せ、曲が終わると、妻も涙目の笑顔で「こちらこそありがとう」と受け止めます。しかし、夫はさらに「伝えたいことがあります」と、まさかの追加宣言。これには、藤井さんも「歌以上に！？」と思わず椅子コケ！