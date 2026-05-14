好きな「ディズニーシーのアトラクション」ランキング！ 2位「タワー・オブ・テラー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーシーのアトラクション」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「ディズニーシーのシンボル的な絶叫アトラクションで、佇まいから雰囲気があるから。ライド中はディズニーシーも一望できながら、スリルが味わえるから」（30代女性／静岡県）、「絶叫マシーンが好きなので、ディズニーの中では結構ランク上の絶叫を味わえるので」（50代女性／愛知県）、「正直落ちるだけだけど、楽しい！行ったら必ず乗りたい！」（40代女性／沖縄県）といったコメントがありました。
回答者からは「トイストーリーの世界に飛びこめて楽しめるしより映画を見たいという気持ちが高まる」（40代男性／神奈川県）、「乗り物に乗ってシューティングするので、大人から子どもまでみんなで楽しめる点。思いのほかヒートアップしてしまうところも好きな理由です」（50代女性／神奈川県）、「自分たちがまるでおもちゃのサイズになったような世界観がとても可愛らしい」（30代女性／福島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：タワー・オブ・テラー／52票失踪事件をきっかけに閉鎖されてしまったホテルの見学ツアーができるアトラクションです。行程で起こるさまざまな超常現象体験はもちろんのこと、ディズニーシーの景観を一望できる「業務用エレベーター」の最高到達点、さらにそこからの落下は、スリルを求めるゲストから熱烈な支持を受けています。
1位：トイ・ストーリー・マニア！／59票映画「トイ・ストーリー」でおもちゃたちが見ている世界に入り込んで楽しめるアトラクション。3Dメガネをかけてトラムに乗り込み、ウッディやバズたちとシューティングを楽しむことができます。何度乗っても夢中になれる楽しさが、高い得票につながったようです。
回答者からは「トイストーリーの世界に飛びこめて楽しめるしより映画を見たいという気持ちが高まる」（40代男性／神奈川県）、「乗り物に乗ってシューティングするので、大人から子どもまでみんなで楽しめる点。思いのほかヒートアップしてしまうところも好きな理由です」（50代女性／神奈川県）、「自分たちがまるでおもちゃのサイズになったような世界観がとても可愛らしい」（30代女性／福島県）といったコメントがありました。
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(文:坂上 恵)