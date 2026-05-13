信じていた言葉が、春のLINEであっけなく覆された

子どもの進学は、それぞれの家庭の判断で決まるものです。どの学校を選ぶかも、どこまで周囲に話すかも本来自由であり、他人が口を出すことではありません。



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それでも、長く親しくしてきた相手から聞いていた話が、ある日全く違う形で覆されたとき、人は思いがけず深く傷つくことがあります。裏切られたというほど大げさではなくても、「あれは何だったのだろう」と言葉を失う瞬間があります。



神奈川県在住のTさん（40代）は、この春そんな経験をしました。次男の友人の進学をめぐる一件で、ママ友との関係を静かに見直すことになったのです。



「落ちたら一緒に公立へ」その言葉を疑わなかった

Tさんの次男とAくんは幼いころから仲が良く、小学校卒業後は同じ公立中学校へ進学する予定でした。



Aくんの母も、以前から「記念受験で大学附属のK中学を1校だけ受けるけど、落ちたら公立中に一緒に行こうね」と話していたそうです。その言葉は何度も繰り返されており、Tさんも息子もすっかりそう信じていました。



K中学は、誰もが知る最難関の中高大一貫校です。「記念受験」と言って軽く受けられるような学校ではなく、しっかり対策を積んでも合格は簡単ではありません。



Tさんの長男も以前受験しましたが、結果は不合格でした。それだけに、「1校だけのお試し」というAくんの母親の説明に違和感はありながらも、本気ではないのだろうと受け止めていたといいます。



実際、Aくんは夏から塾に通い始めたものの、大手進学塾ではなく地元の小さな塾でした。学校帰りにはこれまで通りTさん宅に遊びに来ており、家庭全体に受験の緊張感が漂っている様子もありませんでした。



だからこそ、Tさんは「本当に記念受験なのだ」と疑いませんでした。



届いたのは突然の進学報告だった

受験が終わったあと、Aくんの母からLINEが届きました。



そこにはあっさりとこう書かれていました。



「K中はだめだったんだけど、M中学に行くことにしたよ」



その文面を見た瞬間、Tさんは言葉を失ったそうです。M中学はK中学に偏差値こそ及ばないものの、都内有名大学の附属校として高い人気を誇る学校だったからです。



合格したこと自体に驚いたわけではありません。驚いたのは、記念受験という話が、実際には進学を見据えた本気の受験だったと分かったことでした。



本気で受けることはもちろん悪いことではありません。しかし、「落ちたら公立中に一緒に行こうね」と言いながら、水面下で別の進路を固めていたことに、どうしても割り切れない気持ちが残ったのです。



同じ公立中へ進むと思っていたTさんの次男も困惑していました。毎日のように遊び、春からも変わらず一緒に学校生活を送ると思っていた友人が、何の前触れもなく別の道へ進む。その戸惑いは小さくありません。



そしてTさん自身も、胸の奥で別の寂しさを感じていました。



「仲が良いと思っていたけれど、本当に大事なことは話してもらえなかったのだ」



その事実が、じわじわと心に残ったのです。



嘘そのものより、信じた自分がむなしくなる

進学先を最後まで伏せる家庭はあります。結果が出るまで言いたくない気持ちも理解できます。だから、「秘密にしていたこと」自体が問題なのではありません。



「一緒に公立へ行こうね」という言葉を信じていたからこそ、その前提が覆されたときに残るのは驚きよりも虚しさです。



こちらだけがその言葉を真に受けていたのだと思うと、関係の温度差が浮き彫りになります。



その瞬間、人は相手への不信感よりも、自分の受け止め方に寂しさを覚えるのかもしれません。



Tさんはこの春、Aくん母との関係を責めることなく、ただ少し距離を置くことにしたそうです。大きな揉め事があったわけではありません。ただ、「これ以上深く信じるのはやめよう」と思ったのです。



ママ友関係は、近いようでいて案外遠いものです。笑顔で交わす約束も、同じ未来を見ているような言葉も、必ずしも同じ重さでは受け止められていません。だからこそ、ときに傷つきます。



そして、Aくんの母とは「ここまででいい」と、心の中でそっと距離を置くことにしたのです。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）