リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションは、「バラとアフタヌーンティー」を5月7日から6月30日まで提供する。

スイーツはバラとミックスベリーのミニパフェ、バラとホワイトチョコのクリームガナッシュ、バラとライチのゼリー、バラといちごのムース、バラとピーチのパンナコッタなどバラの香りに果実やショコラを組み合わせた全8種。セイボリーはスモークサーモンのバラ仕立て、カニとファルファッレといくらのタルト、クラシックスコーンなどをそろえた。ドリンクはバラと木苺の紅茶、ハイビスカスローズのハーブティー、コーヒーなどを用意する。

また2025年11月の国内カクテルコンペティションで優勝したバーテンダー池上祐子が監修したオリジナルモクテル「ローズクラウンミルクティー」を提供するプランもある。このモクテルはジャスミンティーにバラ香るクリームを王冠のようにあしらった。

場所は1階メインラウンジ。提供時間は午前11時半から午後6時半までの2時間制。料金は7,590円、ローズクラウンミルクティー1杯付9,000円。税・サービス料込。2名または4名での利用限定。3日前までの要予約。