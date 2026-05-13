





【材料】（作りやすい量 1回分）



キュウリ 2本

塩 少々

<漬けダレ>

麺つゆ(ストレート) 150ml

酢 大さじ 1

ショウガ(すりおろし) 小さじ 1

昆布(5cm角) 1枚

赤唐辛子(刻み) 1/2本分



【下準備】



1、キュウリは両端を落として長さを4等分にする。さらに縦4等分に切る。塩でもんでしんなりさせ、水気を取る。ボウルで＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせる。







【作り方】



1、＜漬けダレ＞のボウルにキュウリを入れ、味がしみこむまで冷蔵庫で1時間程置く。器に盛る。







即席キュウリの浅漬け【材料】（作りやすい量 1回分）キュウリ 2本塩 少々<漬けダレ>麺つゆ(ストレート) 150ml酢 大さじ 1ショウガ(すりおろし) 小さじ 1昆布(5cm角) 1枚赤唐辛子(刻み) 1/2本分【下準備】1、キュウリは両端を落として長さを4等分にする。さらに縦4等分に切る。塩でもんでしんなりさせ、水気を取る。ボウルで＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、＜漬けダレ＞のボウルにキュウリを入れ、味がしみこむまで冷蔵庫で1時間程置く。器に盛る。

【No.2】やみつき必至！塩昆布で和える無限きゅうり







【材料】（2人分）



キュウリ 1本

塩昆布 10g

<調味料>

ゴマ油 大さじ 1/2

しょうゆ 大さじ 1/2

白ゴマ 小さじ 1



【作り方】



1、キュウリはヘタを切り落とし、すりこ木でたたいて食べやすい大きさに割る。







2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、キュウリと塩昆布を加えて和え、器に盛る。







無限きゅうり！塩昆布と和えるだけで簡単【材料】（2人分）キュウリ 1本塩昆布 10g<調味料>ゴマ油 大さじ 1/2しょうゆ 大さじ 1/2白ゴマ 小さじ 1【作り方】1、キュウリはヘタを切り落とし、すりこ木でたたいて食べやすい大きさに割る。2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、キュウリと塩昆布を加えて和え、器に盛る。

【No.3】たった10分で完成！定番シンプルなきゅうりの酢の物







【材料】（4人分）



キュウリ 1本

塩(もむ用) 少々

ニンジン 1/4本

ワカメ(干し) 大さじ 2

<合わせ酢>

作り置き甘酢 大さじ 3

おろしショウガ 1/2片分

しょうゆ 小さじ 1



【下準備】



1、キュウリは縦しまに皮をむいて輪切りにし、塩少々でもむ。しんなりしたら水洗いして水気を絞っておく。







2、ニンジンは皮をむき、半月又はイチョウ切りにする。



3、干しワカメは水で柔らかくもどし、水気を絞って長い場合はザク切りにする。



【作り方】



1、キュウリ、ニンジン、ワカメ、＜合わせ酢＞をサッと混ぜ合わせ、器に盛り分ける。







一番簡単なきゅうりの酢の物 10分で完成 定番シンプルがおいしい【材料】（4人分）キュウリ 1本塩(もむ用) 少々ニンジン 1/4本ワカメ(干し) 大さじ 2<合わせ酢>作り置き甘酢 大さじ 3おろしショウガ 1/2片分しょうゆ 小さじ 1【下準備】1、キュウリは縦しまに皮をむいて輪切りにし、塩少々でもむ。しんなりしたら水洗いして水気を絞っておく。2、ニンジンは皮をむき、半月又はイチョウ切りにする。3、干しワカメは水で柔らかくもどし、水気を絞って長い場合はザク切りにする。【作り方】1、キュウリ、ニンジン、ワカメ、＜合わせ酢＞をサッと混ぜ合わせ、器に盛り分ける。

暑さが増してくる初夏に食べたくなるのが、みずみずしくてさっぱりとしたきゅうりの料理。シャキッとした歯ごたえと爽やかな香りが食卓をぱっと明るくしてくれます。今回はE・レシピで人気のきゅうりの副菜レシピをランキング形式でご紹介します！■【人気レシピNo.1】シャキッと爽やか！即席きゅうりの浅漬け初夏の食卓に欠かせないきゅうりの浅漬けが堂々の第1位！塩をふってもみ込むだけで、あっという間に完成する手軽さが人気の秘密です。パリッとした食感とほどよい塩加減が絶妙で、ご飯のお供にはもちろん、箸休めにもぴったり。シャキッとした歯ごたえがたまりません。漬け込み時間も短くて済むので、忙しい日でもすぐに作れるのが嬉しいポイントです。たたききゅうりに塩昆布を和えるだけで完成する、超かんたん副菜が第2位。コク旨な塩昆布がきゅうりに絡んで、一度食べたら止まらないやみつき味に。包丁いらずで10分以内に作れるお手軽さも魅力です。きゅうりの酢の物は、初夏の食卓にそっと添えたい定番副菜。甘酸っぱいタレがきゅうりにしっかり絡んで、さっぱり爽やかな味わいに。シンプルだからこそ素材の旨みが際立ちます。(E・レシピ編集部)