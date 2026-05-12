第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100」ビジュアル（C）尾田栄一郎／集英社

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　人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」の地域別週間結果が発表された。1位は各地域ともに同じキャラクターとなっている。

【画像】そのキャラ人気あるの！？『ワンピース』人気投票の中間結果100位まで

　これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可能となっている。

　今週の週間結果は日本の1位はゾロ、2位はルフィ、3位はサンジ、4位はロー、5位はエース。アジアの1位はゾロ、2位はルフィ、3位はサンジ、4位はナミ、5位はロー。オセアニアの1位はゾロ、2位はサンジ、3位はルフィ、4位はロビン、5位はロー。

　北米の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はルフィ、4位はナミ、5位はロビン。中南米の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はナミ、4位はウタ、5位はドラゴン。欧州の1位はゾロ、2位はナミ、3位はサンジ、4位はルフィ、5位はロビン。

　中東の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はナミ、4位はルフィ、5位はウタ。アフリカの1位はゾロ、2位はナミ、3位はウタ、4位はサンジ、5位はルフィとなった。

　ゾロが各地域で1位を獲得したが、先日発表された中間結果1位はルフィ、2位がゾロ、3位がサンジ、4位がナミ、5位がロー、6位がロビン、7位がエース、8位がシャンクス、9位がウタ、10位がチョッパーとなっている。

（C）尾田栄一郎／集英社