『ONE PIECE』人気キャラ投票の週間結果 日本・北米など全ての各地域1位は同じキャラ
人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」の地域別週間結果が発表された。1位は各地域ともに同じキャラクターとなっている。
【画像】そのキャラ人気あるの！？『ワンピース』人気投票の中間結果100位まで
これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可能となっている。
今週の週間結果は日本の1位はゾロ、2位はルフィ、3位はサンジ、4位はロー、5位はエース。アジアの1位はゾロ、2位はルフィ、3位はサンジ、4位はナミ、5位はロー。オセアニアの1位はゾロ、2位はサンジ、3位はルフィ、4位はロビン、5位はロー。
北米の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はルフィ、4位はナミ、5位はロビン。中南米の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はナミ、4位はウタ、5位はドラゴン。欧州の1位はゾロ、2位はナミ、3位はサンジ、4位はルフィ、5位はロビン。
中東の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はナミ、4位はルフィ、5位はウタ。アフリカの1位はゾロ、2位はナミ、3位はウタ、4位はサンジ、5位はルフィとなった。
ゾロが各地域で1位を獲得したが、先日発表された中間結果1位はルフィ、2位がゾロ、3位がサンジ、4位がナミ、5位がロー、6位がロビン、7位がエース、8位がシャンクス、9位がウタ、10位がチョッパーとなっている。
（C）尾田栄一郎／集英社
【画像】そのキャラ人気あるの！？『ワンピース』人気投票の中間結果100位まで
これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可能となっている。
北米の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はルフィ、4位はナミ、5位はロビン。中南米の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はナミ、4位はウタ、5位はドラゴン。欧州の1位はゾロ、2位はナミ、3位はサンジ、4位はルフィ、5位はロビン。
中東の1位はゾロ、2位はサンジ、3位はナミ、4位はルフィ、5位はウタ。アフリカの1位はゾロ、2位はナミ、3位はウタ、4位はサンジ、5位はルフィとなった。
ゾロが各地域で1位を獲得したが、先日発表された中間結果1位はルフィ、2位がゾロ、3位がサンジ、4位がナミ、5位がロー、6位がロビン、7位がエース、8位がシャンクス、9位がウタ、10位がチョッパーとなっている。
（C）尾田栄一郎／集英社
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