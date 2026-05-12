ミーマイナー美咲、「バンドの世界観にも通じる『部屋とガラクタと私』の歌詞が書けたことが嬉しい」とアニメ『ポンスカ』ED曲を自信満々に紹介

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■「EP『部屋とガラクタと私』は、ミーマイナー史上最高傑作。これが好きな人はミーマイナーの曲、全部好きみたいな。自信を持って送り出せる曲たちです、全部」（美咲）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。5月は4人組ロックバンド・ミーマイナーから、美咲（Vo/Gt/Composer）とさすけ（Ba/Composer）が担当MCとして登場。

5月12日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、5月13日にリリースされるメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』収録の「部屋とガラクタと私」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは明日、5月13日にリリースされるミーマイナーのメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』に収録されているタイトルトラック、『部屋とガラクタと私』です」と美咲が曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「この曲はテレビアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のEDテーマとして書き下ろした楽曲になっています」と楽曲について説明すると、「サビの1行目で流れてくる＜もういらないものだけが愛おしい＞って1行がすごくお気に入りで。このフレーズが、ミーマイナーのすべての楽曲に通ずるような世界観になってるんじゃないかな」と話した美咲。「メジャー1st EPで、このミーマイナーっていうバンドを象徴するような歌詞を書けたことを、すごく嬉しく思っています」と喜びを語った。

続いて、「私たちは、私が弾き語りで曲を作って持っていって。それをさすけさんにボイスメモで送って編曲をしてもらうっていうやり方で曲を作っているんですけど」と楽曲制作の工程を話した美咲。「この曲はどうやって編曲しましたか？」と美咲が尋ねると、「この曲はサビの始まったところで、まわりの音がバッと消えるところがありまして。そこで聴いてる人の集中力が一気に高まるんじゃないかな？というようなことを考えながら、編曲させてもらいました」と、編曲ポイントを明かしたさすけ。

そんな今作について、「この曲も収録されているメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』はインディーズ活動以来のミーマイナー史上最高傑作だと私は思っておりまして。これが（バンドとファンにとっての）“心臓”になるんじゃないかなと思ってます」と語る美咲は、「これが好きな人はもうミーマイナーの曲、全部好きみたいな。自信を持って送り出せる曲たちです、全部」と自信満々に話した。

番組最後はメジャーデビュー日となる5月13日（水）19時30分より、タワーレコード渋谷にてリリースイベントを開催することを告知。「観覧は無料です、ぜひお越しください」とさすけがリスナーに薦めた。

ミーマイナーの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

5月12日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

EP『部屋とガラクタと私』

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/