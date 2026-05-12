◇NBA西PO準決勝・第4戦 レイカーズ110ー115サンダー（2026年5月11日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が11日（日本時間12日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第4戦の本拠地サンダー戦に先発出場した。後半に4本の3Pシュートを決めるなど25得点の躍動。チームは第3Qに一時逆転して、接戦の展開となったが最終Qで競り負けた。4連敗で準決勝敗退が確定した。

「選手たちそしてファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」

試合後のJJ・レディックHCの目には光るものがあった。

負けたらシーズン終了の背水の陣。八村は後半に大暴れした。前半は3Pシュート不発で4得点に終わった。第3Qはスタートから出場すると、残り11分28秒で右エルボー付近からジャンプショットを決めて後半初得点。残り10分38秒に左エルボー付近からジャンプショットを沈めると、残り10分には右コーナーから3Pシュートを決めて3連続得点をマークした。残り6分14秒には左コーナー付近から3Pシュートを沈めた。残り1分22秒には相手の反則を誘ってフリースローを2本決めた。

勝負の第4Qも引き続き出場したが、残り10分6秒で一旦ベンチに下がった。残り8分37秒からコートに戻ると、残り5分31秒で左エルボー付近からプルアップミドルショットを決めた。残り3分10秒に左コーナーから3Pシュートを沈めた。残り1分41秒で左コーナーからステップバック3Pシュートを決めると、相手の反則を誘ったフリースローを決めて4点プレーを成立させて世界のバスケファンを大興奮させた。後半だけで21得点を記録したが白星にはつながらなかった。

負けたら終了のチームは第1Qはリードした。しかし第2Qになると開始6分間でまさかの無得点。0―17をくらって逆転を許すなど大失速した。その後に何とか食い下がって前半は45ー49と4点リードを許して折り返した。第3Qになると意地を見せた。コートに立った全選手がエネルギー溢れるプレーを見せて、このシリーズで初めて第3Q終了時点でリードを奪った。しかし最終Qに接戦の展開で競り負けて5点差で敗れた。準決勝敗退が確定した。

試合後に指揮官は「シーズンが終わると、いつも感情が渦巻くと思う。自分たちの選手たちそしてファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」と開口一番。

「自分たちは最後まで降参したり、諦めることはしなかった。今夜の観客は本当に素晴らしかったし、最高だった」と称賛の言葉を並べた。

最終的にこのチームのアイデンティティは「懸命に戦うチーム、結束力の強いチーム、ハートのあるチーム」であったと総括。「自分たちはチャンピオンになるために集まっている。現状、まだ十分ではない。次の2カ月で、継続性が必要なのか、それとも変革が必要なのかを判断していく」と言葉を残した。