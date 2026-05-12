ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からドローンの羽根＆モーターを搭載したハンディファン「爆風ターボファン」を含む風量特化型家電「ド風量」シリーズ10商品を、5月15日から全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次販売を開始する。

「ド風量」シリーズは、“風量の強さ”に特化した商品を集めた夏の「情熱価格」家電シリーズ。これまで冷風扇やサーキュレーターなどの定番夏物家電のほか、ジェットサイクロンファン・大風量卓上サーキュレーターと新たなニーズに応えた商品も発売し、いまや累計売上約13億円の大人気シリーズになっている。

毎年、とにかく“風量の強さ”にこだわった新商品が注目されるなか、今年は圧倒的な風量と高い安全性を兼ね備えたひと風違うハンディファンが新登場する。年々厳しさが増す猛暑だからこそ、しっかり風を体感できる「ド風量」が今年の夏も快適な生活空間を提供していく。今年の「ド風量」も“驚風注意”だという。

近年は猛暑の常態化を背景に、大風量ならではの効率性と速効性が特長の「ド風量」シリーズは、室内エアコンなどと併用することで体感温度を下げ、冷気を効率よく循環させる「補助家電」として高く支持されている。

また今年の夏物家電市場では、昨年の「バッテリー搭載商品の発火事案」を受け、より安全性が高い「リン酸鉄」などの次世代バッテリーを搭載したハンディファンが新登場している。今年もドン・キホーテでは、さらなる風量を追求しながら、様々な生活シーンでより安全に、長く使用できる「ド風量」商品を発売していく。



「爆風ターボファン」

新発売の「爆風ターボファン」は、実際にドローンで使用されている羽根とモーターを小型化し搭載したハンディファン。同社従来品の同容量バッテリーハンディファンの風速は約5〜7m／sのところ、ドローンパーツを使用することで2倍以上となる15m／sの爆風が実現した。100段階の風量調節に加え、風量・充電残量もデジタル表示されるため使いやすく、今夏イチオシの商品になっている。



「ジェットサイクロンファン」

昨年新発売した「ジェットサイクロンファン」は、「予想を越える強風で驚いた」などと共に「もっと風が欲しい」という声に応え、シロッコファン（換気機器に使用される筒状のファン）による風速が12m／s（＋1 m／s）にパワーアップしている。さらに、「室内干し時にも使いたいので左右の首振りだけでは物足りない」という声には、上下に風向きを手動で調整できるように改善し、より室内の空気循環が向上した。

［小売価格］

爆風ターボファン：5499円

ジェットサイクロンファン：9899円

（すべて税込）

［発売日］5月15日（金）

ドン・キホーテ＝https://www.donki.com