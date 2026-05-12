「現代のレジェンド」「ワールドクラス」日本代表FWが“伝説”に！華麗なバイシクル弾に地元メディアが最敬礼！今夏の退団を覚悟「みんながアリガトウと言うはずだ」
まだタイトルレースは決着していない。だが、伝説となったことは確かだ。
セルティックの前田大然は５月10日、スコットランドリーグ第36節のレンジャーズ戦を３−１で制した。先制を許すも追いつくと、後半に前田が２ゴール。逆転勝利で宿敵を沈めている。
前日の試合で引き分けていた首位ハーツとは、これで１ポイント差となった。最終戦の直接対決に向け、セルティックを大きく後押しする白星だ。
立役者となったのが、美しいオーバーヘッドのゴラッソも決めた前田。専門サイト『67 HAIL HAIL』は「きょう、我々はセルティックのユニホームを着たマエダの最高の時間を目撃した」と、日本代表FWを絶賛している。
「悪い知らせは、おそらく我々が彼のセルティックでのキャリアの終わりを目にしているということだ。そして良い知らせは、最後のために彼がベストを見せてくれているということだ」
「在籍期間で最も長い無得点の時期を経て、ここ４試合の彼は６得点をあげている。現代のセルティックのレジェンドという地位は確実だ」
同メディアは「マエダが唯一無二の選手であることはよく知られている」と続けた。
「セルティックでキャリアを積んでいくなかで、彼はスペクタクルなところを見せられることも示してきた。セルティックのほかのどの選手が、あのオーバーヘッドを決められるだろうか。彼のゴール集を見れば、クオリティは明白だ。両足で素早くフィニッシュでき、空中戦で競う勇敢さも備える。フィジカルも強く、デュエルではチームで最も屈強なひとりだ」
「そしてもちろん、あの走力がある。ワールドクラスと表現しても大げさではない。事実、マエダほどのスプリント力を持つ選手は、サッカー界にほかにいないかもしれない。ほとんどケガをすることのなったグラスゴーでの４年半で、彼はセルティックで最も向上した選手でもある」
さらに、67 HAIL HAILは「もうひとつ象徴的なのは、超ビッグマッチでのインパクトだ。マエダは大舞台での信頼性を証明してきた」と賛辞を続ける。
「夏にどこに移籍したとしても、それは本当に彼が勝ち取ったものだ。2022年１月にアンジェ・ポステコグルーによってグラスゴーに連れてこられたときから、彼ほどハードワークした選手はいない」
「この夏がお別れとなるなら、みんながこう言うはずだ。『アリガトウ、ダイゼン』」
シーズン後の退団が有力視されている前田。だがその前に、セルティックに再びトロフィーをもたらそうと意気込んでいるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝統の一戦で前田大然が超絶バイシクル弾含む２発！
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セルティックの前田大然は５月10日、スコットランドリーグ第36節のレンジャーズ戦を３−１で制した。先制を許すも追いつくと、後半に前田が２ゴール。逆転勝利で宿敵を沈めている。
前日の試合で引き分けていた首位ハーツとは、これで１ポイント差となった。最終戦の直接対決に向け、セルティックを大きく後押しする白星だ。
立役者となったのが、美しいオーバーヘッドのゴラッソも決めた前田。専門サイト『67 HAIL HAIL』は「きょう、我々はセルティックのユニホームを着たマエダの最高の時間を目撃した」と、日本代表FWを絶賛している。
「在籍期間で最も長い無得点の時期を経て、ここ４試合の彼は６得点をあげている。現代のセルティックのレジェンドという地位は確実だ」
同メディアは「マエダが唯一無二の選手であることはよく知られている」と続けた。
「セルティックでキャリアを積んでいくなかで、彼はスペクタクルなところを見せられることも示してきた。セルティックのほかのどの選手が、あのオーバーヘッドを決められるだろうか。彼のゴール集を見れば、クオリティは明白だ。両足で素早くフィニッシュでき、空中戦で競う勇敢さも備える。フィジカルも強く、デュエルではチームで最も屈強なひとりだ」
「そしてもちろん、あの走力がある。ワールドクラスと表現しても大げさではない。事実、マエダほどのスプリント力を持つ選手は、サッカー界にほかにいないかもしれない。ほとんどケガをすることのなったグラスゴーでの４年半で、彼はセルティックで最も向上した選手でもある」
さらに、67 HAIL HAILは「もうひとつ象徴的なのは、超ビッグマッチでのインパクトだ。マエダは大舞台での信頼性を証明してきた」と賛辞を続ける。
「夏にどこに移籍したとしても、それは本当に彼が勝ち取ったものだ。2022年１月にアンジェ・ポステコグルーによってグラスゴーに連れてこられたときから、彼ほどハードワークした選手はいない」
「この夏がお別れとなるなら、みんながこう言うはずだ。『アリガトウ、ダイゼン』」
シーズン後の退団が有力視されている前田。だがその前に、セルティックに再びトロフィーをもたらそうと意気込んでいるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伝統の一戦で前田大然が超絶バイシクル弾含む２発！
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