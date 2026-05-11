マルチバースプロジェクト・METALVERSE、9月19日ワンマンライブ『#4』開催決定
マルチバースプロジェクト・METALVERSEが、初のガールズバンドプロジェクト「METALVERSE VΛND PROJECT」として5月9日に東京・Spotify O-EASTでワンマンライブ『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』を開催し、次回のワンマンライブ『METALVERSE #4 - RE:VERSE』が9月19日に同会場で開催されることが発表された。
【ライブ写真】『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』の模様
公演前日の5月8日に、初のオフィシャル配信シングル＆ミュージックビデオ「GIZA」が公開され、前回『METALVERSE #2 - THE END OF INNOCENT』から2年ぶりに『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』は開催された。
早々とチケットがソールドアウトとなった同公演。開演時間となり、客席が暗転するとストーリームービーが始まり、その映像を背にした3人のメンバーが登場。その後に続いて、ギター・HAL-CA（ASTERISM）、ギター・Li-sa-X（KOIAI）、ベース・ユニカインパクト（革命メロイック、KOIAI）、ドラム・ふわわ（革命メロイック）の合計4名のバンドメンバーが登場した。待ちわびていたファンの歓声とともに1曲目「Welcome to the METALVERSE」がスタート。デジタルでノイジーなトラックにへヴィなバンドサウンドが混在する楽曲と、ステージ背面に飾られた大型LEDスクリーンに映し出されるMETALVERSE WORLDの中で、メンバーはシルエットとなってダンスパフォーマンスを繰り広げる。オーディエンスも「OPEN THE GATE!!」の掛け声と共にクラップを重ね、一体感を作る。途中、映像の中でMETALVERSEの象徴でもあるELEMENTがスパークルとなり、そのELEMENTのカケラが「MIKO」「SAKIA」「COCONA」の名前を形作り、メンバーが立ち上がるシーンも流れた。
続く「Crazy J」ではドラムのイントロから「HEY! HEY!」と新しいバトルスーツに身を包んだメンバーがオーディエンスを煽り、シャッフルビートをベースにしたラウドなサウンドに早くもフロアは熱狂の渦となった。サウンドが一転してダンサブルなリズムトラックとスパニッシュなギターサウンド、そして何よりも歌詞がユニークな「Si Si」、乾いたギターサウンドに懐かしい雰囲気の歌謡テイストが魅力の「Get Down」、ハイパーポップのサウンドに突然ハードロックのサウンドが混入するガチャラウドポップな「Qn」、とバラエティに富んだ楽曲を次々と披露していく。
一変して重厚なサウンドと無数のレーザービームの中で「HEY!」のかけ声が繰り返されるイントロが始まると、ライブ前日にリリースされたばかりの「GIZA」がスタート。バンドスタイルならではの重厚なサウンドがさらに楽曲を進化させた。
続いて「OMIKUJI」ではエレクトロのトラックとバンドサウンドが融合した“人力ドラムンベース”のような疾走感あふれるサウンドをバックに、3人のメンバーはキレのあるダンスパフォーマンスと超絶なラップを繰り出す。オーディエンスを煽るシーンでは、グループとしての成長も感じさせた。
「Endless World」では、プログレッシブなフレーズをテクニカルな演奏で魅せるバンドメンバーのスキルの高さが一段と際立ち、「Naked Princess」のイントロではオンステージする7人それぞれのソロパートも披露され、ハイライトとなったMIKOのパワフルなボーカル、SAKIAとCOCONAの華麗なダンスで、オーディエンスを魅了し一旦ステージを去った。
鳴り止まない拍手の中、再びメンバーが登場すると「KIRA☆」がスタート。クリアで透明感のあるサウンドと前向きなメッセージがMETALVERSEのキーヴィジュアルの世界観とも相まって、どこかノスタルジックな気持ちにさせる楽曲だ。インターバルを挟んで、スクリーンにこれまで開催されたワンマンライブ『#1』からの振り返りムービーがスタートすると、サプライズで次回のマンワンライブ『METALVERSE #4 - RE:VERSE』が9月19日にSpotify O-EASTで開催されることが発表された。
続けてハンドクラップの中ステージ上に現れたメンバーは、ブルーを基調とした新しいバトルスーツにチェンジし、これまたサプライズで初披露となる新曲がスタート。スラップベース、カッティングギター、ファンキーなビートなど、今どきのサウンド感もありながらどこか懐かしい感じもするメロディーが耳に残るキャッチーな楽曲だ。
すべての演奏を終えると「この夏にたくさんお会いしましょう！」と、これから発表が予定される夏のスケジュールの予告もあり、より一段とパワーアップし、これからの活動にますます期待が高まる内容のライブだった。
次回の”出現”は、8月25日に東京・Zepp Hanedaで開催される初の対バンイベント『VERSE BY VERSE #1』。『METALVERSE #4 - RE:VERSE』の詳細は、今後オフィシャルウェブサイトにてアナウンスされる予定だ。
公演前日の5月8日に、初のオフィシャル配信シングル＆ミュージックビデオ「GIZA」が公開され、前回『METALVERSE #2 - THE END OF INNOCENT』から2年ぶりに『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』は開催された。
早々とチケットがソールドアウトとなった同公演。開演時間となり、客席が暗転するとストーリームービーが始まり、その映像を背にした3人のメンバーが登場。その後に続いて、ギター・HAL-CA（ASTERISM）、ギター・Li-sa-X（KOIAI）、ベース・ユニカインパクト（革命メロイック、KOIAI）、ドラム・ふわわ（革命メロイック）の合計4名のバンドメンバーが登場した。待ちわびていたファンの歓声とともに1曲目「Welcome to the METALVERSE」がスタート。デジタルでノイジーなトラックにへヴィなバンドサウンドが混在する楽曲と、ステージ背面に飾られた大型LEDスクリーンに映し出されるMETALVERSE WORLDの中で、メンバーはシルエットとなってダンスパフォーマンスを繰り広げる。オーディエンスも「OPEN THE GATE!!」の掛け声と共にクラップを重ね、一体感を作る。途中、映像の中でMETALVERSEの象徴でもあるELEMENTがスパークルとなり、そのELEMENTのカケラが「MIKO」「SAKIA」「COCONA」の名前を形作り、メンバーが立ち上がるシーンも流れた。
続く「Crazy J」ではドラムのイントロから「HEY! HEY!」と新しいバトルスーツに身を包んだメンバーがオーディエンスを煽り、シャッフルビートをベースにしたラウドなサウンドに早くもフロアは熱狂の渦となった。サウンドが一転してダンサブルなリズムトラックとスパニッシュなギターサウンド、そして何よりも歌詞がユニークな「Si Si」、乾いたギターサウンドに懐かしい雰囲気の歌謡テイストが魅力の「Get Down」、ハイパーポップのサウンドに突然ハードロックのサウンドが混入するガチャラウドポップな「Qn」、とバラエティに富んだ楽曲を次々と披露していく。
一変して重厚なサウンドと無数のレーザービームの中で「HEY!」のかけ声が繰り返されるイントロが始まると、ライブ前日にリリースされたばかりの「GIZA」がスタート。バンドスタイルならではの重厚なサウンドがさらに楽曲を進化させた。
続いて「OMIKUJI」ではエレクトロのトラックとバンドサウンドが融合した“人力ドラムンベース”のような疾走感あふれるサウンドをバックに、3人のメンバーはキレのあるダンスパフォーマンスと超絶なラップを繰り出す。オーディエンスを煽るシーンでは、グループとしての成長も感じさせた。
「Endless World」では、プログレッシブなフレーズをテクニカルな演奏で魅せるバンドメンバーのスキルの高さが一段と際立ち、「Naked Princess」のイントロではオンステージする7人それぞれのソロパートも披露され、ハイライトとなったMIKOのパワフルなボーカル、SAKIAとCOCONAの華麗なダンスで、オーディエンスを魅了し一旦ステージを去った。
鳴り止まない拍手の中、再びメンバーが登場すると「KIRA☆」がスタート。クリアで透明感のあるサウンドと前向きなメッセージがMETALVERSEのキーヴィジュアルの世界観とも相まって、どこかノスタルジックな気持ちにさせる楽曲だ。インターバルを挟んで、スクリーンにこれまで開催されたワンマンライブ『#1』からの振り返りムービーがスタートすると、サプライズで次回のマンワンライブ『METALVERSE #4 - RE:VERSE』が9月19日にSpotify O-EASTで開催されることが発表された。
続けてハンドクラップの中ステージ上に現れたメンバーは、ブルーを基調とした新しいバトルスーツにチェンジし、これまたサプライズで初披露となる新曲がスタート。スラップベース、カッティングギター、ファンキーなビートなど、今どきのサウンド感もありながらどこか懐かしい感じもするメロディーが耳に残るキャッチーな楽曲だ。
すべての演奏を終えると「この夏にたくさんお会いしましょう！」と、これから発表が予定される夏のスケジュールの予告もあり、より一段とパワーアップし、これからの活動にますます期待が高まる内容のライブだった。
次回の”出現”は、8月25日に東京・Zepp Hanedaで開催される初の対バンイベント『VERSE BY VERSE #1』。『METALVERSE #4 - RE:VERSE』の詳細は、今後オフィシャルウェブサイトにてアナウンスされる予定だ。