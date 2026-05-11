日本マクドナルドは、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」とハッピーセット「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「スイミー」とほんのハッピーセット「運ぶ乗りもの」を、5月15日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）で販売する。なお、ハッピーセット「ちいかわ」は、5月15日、5月29日の2日間は、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を持つ人への販売となる。

マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊び”を通して、子どもたちがいきいきと自分らしさを発揮することを願っている。おもちゃ開発においても、子どもたちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げていくことを目指しており、子どもの発達支援の専門家とともに発達のためのテーマに沿った多彩なおもちゃを開発している。



ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」 おもちゃ第1弾

ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種。お店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめる。



ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」 おもちゃ第2弾

例えば、マクドナルドのお店を、モササウルスに変形させる遊びでは、手を動かしながら、部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まる。さらに「へんしん！マクドナルドロボ」の世界を想像しながら、個性的なキャラクターたちが協力して、お店の問題を解決する物語を考えて遊ぶことで、社会性も育まれる。遊びながら、誰でも“スマイルの守護者”になりきって楽しむことができる。



ハッピーセット「ちいかわ」 おもちゃ第1弾

ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。



ハッピーセット「ちいかわ」 おもちゃ第2弾

また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊んでほしいとのこと。



シールブック「スイミー」

さらに、今年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場する、シールブック「スイミー」は、50匹以上の小さな魚シールを使って「スイミーたちが大きな魚になる」シーンを自分の手で再現できたり、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるマクドナルドオリジナル版の絵本。



ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」は、普段なかなか目にすることがない空や道路、線路、海などで活躍する「さまざまな運ぶ乗りもの」の図鑑で、日本全国そして海外から、生活に必要なあらゆるものを運ぶ力持ちの乗りものが大集合。クイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲーム付きとなっている。

［発売日］5月15日（金）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp