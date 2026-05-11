タカキューが展開するメンズ「T/Q（ティーキュー）」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性ウェアとして、吸水速乾性と汗ジミ抑制機能を備えた素材「SPEEDY DRY」を採用した長袖ワイシャツおよび半袖ポロシャツ（ビズポロ）を展開する。

近年の気温上昇や節電対策による室内環境の変化によって、通勤時や外出時、オフィス内においても汗による不快感や汗ジミを気にする場面が増えている。こうした課題に対応するため、吸った汗を素早く乾かし、濡れによる色の変化を抑える素材を採用することで、見た目の清潔感と快適な着用感を両立した。

ビジネスシーンに適したきちんと感を保ちながら、暑い季節でも安心して着用できるアイテムとして提案する。

近年の気温上昇や節電対策による室内環境の変化によって、通勤時や外出時、オフィス内においても汗による不快感や汗ジミを気にする場面が増えている。

汗ジミに関する意識調査においても、多くのビジネスパーソンが「汗ジミが気になる」「見た目の清潔感に影響する」と感じていることが明らかとなっており、暑い季節でも安心して着用できる衣料へのニーズが高まっている。

こうした背景を受け、タカキューでは汗によるベタつきや汗ジミを軽減し、快適な着用環境を実現することを目的に、機能素材「SPEEDY DRY」を採用した長袖ワイシャツおよび半袖ポロシャツ（ビズポロ）の開発を進めた。吸水速乾性や通気性に加え、ストレッチ性や軽量性など、日常のビジネスシーンで求められる機能をバランスよく備えることで、暑い季節でも快適さと清潔感を両立できる商品として、今後順次展開していく。

商品の特徴は、特殊な原糸と編み構造を採用し、濡れた際の色の変化を抑えることで、汗ジミが目立ちにくい仕様を実現した。汗をかいても見た目の印象を損ないにくく、清潔感を保ちながら着用できる。通勤時や外回りなど汗をかきやすいシーンでも、安心して着用できる一着になっている。

スポーツウェアレベルの吸水速乾性によって、汗を素早く吸収・拡散し、ベタつきを軽減する。さらに通気性に優れた構造で衣服内のムレを抑え、さらりとした着心地を持続する。乾きが早いため、生乾き臭の抑制にも配慮し、暑い季節でも快適に過ごせる。

高レベルの透け防止機能を備え、インナーの透けを抑える安心設計だとか。光の当たり方や屋外環境でも透けにくく、ビジネスシーンでも着用しやすい仕様に仕上げた。電車内やオフィスなど人目が気になる場面でも、安心して着用できる。

W＆W性3.5級の高い形態安定性によって、洗濯後もシワが残りにくく、ノーアイロンで着用可能とのこと。乾いてすぐ着られるため、日々のアイロンがけの手間を軽減する。家庭での手入れがしやすく、忙しい日常にも取り入れやすい実用性を備えている。

優れたストレッチ性によって身体の動きにしなやかにフィットし、つっぱり感のない着用感を実現した。腕の上げ下げや前かがみなどの動作にもスムーズに対応し、長時間でも快適に着用できる。とろみのある柔らかな質感で、肌触りの良さと上品な見た目を兼ね備えている。

［小売価格］

SPEEDY DRY 長袖ワイシャツ：6490円

SPEEDY DRY 半袖ビズポロ：5390円

（すべて税込）

［発売日］6月10日（水）

タカキュー＝https://online.taka-q.jp