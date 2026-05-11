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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【計量不要】袋で混ぜてチン！好きな豆乳フレーバーで作れる「ふわふわ豆乳蒸しパン」紅茶＆ココアバージョン」と題した動画を公開しました。計量やボウルを使わず、アイラップ（ポリ袋）の中で材料を混ぜて電子レンジで加熱するだけで作れる、手軽で美味しい蒸しパンのレシピを紹介しています。



動画では、アイラップ専用ホルダーを使う方法と、タッパーを使う方法の2種類を実演。材料は200gのホットケーキミックスと200mlの好みのフレーバー豆乳のみで、「1対1（200g:200ml）と覚えておけばいつでもすぐ作れます」と管理栄養士みほさんは説明します。



袋の中に材料を入れて粉っぽさがなくなるまで揉み込むように混ぜ合わせたら、耐熱皿やタッパーにのせて500Wの電子レンジで5～6分加熱するだけで完成です。表面の生地が乾いていて、爪楊枝を刺して生地がついてこなければ出来上がりと、分かりやすい目安も伝授しています。



完成した2種類の蒸しパンを比較し、専用ホルダーで作ったものは形が少しいびつながらもふんわりとした仕上がりに。一方、タッパーで作ったものは底に熱が入りすぎて少し硬くなったと解説しています。また、「ストックしたいなら冷凍がおすすめ」と保存方法についてもアドバイスしました。動画の後半では「牛乳よりすごい豆乳の効果」についても触れ、カロリーが控えめで鉄分や大豆イソフラボンが含まれる豆乳の魅力を紹介しています。



洗い物も少なく、思い立った時にすぐ作れるこのレシピ。朝食や小腹が空いた時のおやつとして、お気に入りの豆乳フレーバーで試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ホットケーキミックス 200g（1袋）

・豆乳（好きなフレーバー） 200ml（1本）

※150gのホットケーキミックスを使う場合は、豆乳を50ml飲んでから使えばOK。



［作り方］

1. アイラップ（ポリ袋）を広げ、ホットケーキミックスを入れる。

2. 豆乳を袋の中に入れ、粉っぽさがなくなるまで袋の外から揉み込むように混ぜ合わせる。

3. 耐熱皿またはタッパーに袋をのせ、口を丸めるか専用の隙間に挟み込む。

4. 電子レンジ（500W）で5～6分加熱する。

5. 表面の生地が乾き、爪楊枝を刺して生地がついてこなければ完成。生地がねちょっとした場合は、30秒～1分ずつ追加で加熱する。