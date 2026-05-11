香港メディアの香港01は9日、日本のガールズグループが香港公演の日程を変更したと伝えた。

今月6日、日本のガールズグループXGはワールドツアー「XG WORLD TOUR：THE CORE」について、7月31日に香港で追加公演を行うことを発表したが、中国本土のネットユーザーから「7月31日という日付が旧日本軍の731部隊を連想させる」との理由で日程を変更するよう要求する声が上がった。

中国のSNS上では「主催者は正気なのか」「XGは今後、中国本土市場で活動する気がないのか」「この日付は歴史的に非常に深刻かつ敏感な意味を持つ。変更しなければさらに大きな炎上を招くだろう」といったコメントが投稿された。

これを受け、XGは8日、中国のSNS・微博（ウェイボー）を含む各プラットフォームの公式アカウントを通じて、香港公演の日程を8月2日に変更すると発表した。会場に変更はないという。

公式アカウントは声明で混乱を招いたことについて謝罪の意を示し、そのほかの公演内容やチケット販売情報に変更はないと説明した。（翻訳・編集/北田）