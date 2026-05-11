最新ミドルSUVがアップデートでさらに進化！

アウディ ジャパンは2026年4月21日、プレミアムミドルSUV「Q5」および「Q5 Sportback（スポーツバック）」シリーズのアップデートを発表し、同日より発売しました。

Q5シリーズは、2009年に初代が登場したミッドサイズSUVで、「Q7」に続く同社で2番目のSUVとして誕生しました。

【画像】新「“四駆”SUV」のQ5シリーズです！ 画像で見る（42枚）

2025年には8年ぶりのフルモデルチェンジを実施して3代目へと進化し、新世代内燃エンジン向けプラットフォーム「PPC（プレミアム プラットフォーム コンバッション）」をベースとする初のSUVモデルとして、同セグメントの新しい基準を打ち立てています。

ボディタイプはSUVと、ハッチバックとクーペセダンの要素を融合させた「Sportback」の2種類をラインナップ。

ボディサイズは全長4715mm×全幅1900mm×全高1650-1655mmとなっており、全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mmとなるトヨタ「ハリアー」に非常に近いサイズ感を持っています。日本の道路環境でも扱いやすく、堂々とした存在感がありながらも持て余さない絶妙なパッケージングと言えます。

パワーユニットは、2リッター直列4気筒ガソリンターボ「TFSI」（最高出力204ps・最大トルク340Nm）と、2リッター直列4気筒ディーゼルターボ「TDI」（204ps・400Nm）を用意。

さらに高性能版の「SQ5」には、367ps・550Nmを発揮する3リッターV型6気筒ガソリンターボが搭載されます。

いずれのエンジンも新開発の48V MHEV plusマイルドハイブリッドシステムが組み合わされ、効率とパフォーマンスを高い次元で両立しています。

今回のアップデートの大きな目玉は、最新の運転支援システム（ADAS）の強化です。従来型よりも高度なセンサーを採用した「アダプティブクルーズアシストプラス」が標準装備となり、車線中央維持や車間距離制御に加え、高速道路における「車線変更アシスト機能（レーンチェンジアシスト）」が追加されました。

高速道路での走行中にドライバーがターンシグナルを操作すると、システムが周囲の環境を判断して希望する車線へのステアリング操作を支援します。また、後席の子供やペットなどの置き去りをレーダーセンサーで直接検知して防止する「リヤオキュパントディテクション」が、Q5シリーズ全モデルに標準装備されました。

さらにオプションの「テクノロジーパッケージプロ」には、フロントだけでなくリアの歩行者もカバーする「エマージェンシーブレーキアシスト」が追加されたほか、高度な駐車支援機能「パークアシストプロ」が設定されました。

これには過去最長200mの駐車操作を記憶して車両が自動で駐車を行うメモリー機能や、狭い道での後退を支援するリバースアシスト、視点変更が可能な3Dサラウンドビューカメラなどが含まれます。

インテリアにおいても改良が施され、新しいユーザーインターフェイスが採用されました。12.3インチの液晶ディスプレイを用いる「バーチャルコックピットプラス」では、クラシックな丸形メーターを含む3つの表示モードが選択可能になったほか、これまでタッチパネル内で行っていた操作の一部をあえて物理的スイッチに置き換えることで、直感的な操作性が大幅に向上しています。

アップデートされた最新Q5シリーズの価格（消費税込）は以下の通りです。全モデルで7速Sトロニック、quattro（四輪駆動）、右ハンドル仕様となります。

・Q5 TFSI quattro 150kW advanced:：787万円

・Q5 TDI quattro 150kW advanced：815万円

・SQ5：1063万円

・Q5 Sportback TFSI quattro 150kW advanced:：822万円

・Q5 Sportback TDI quattro 150kW advanced：850万円

・SQ5 Sportback：1098万円