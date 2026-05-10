明日花キララプロデュース♡色気あふれるランジェリー新作が話題

“可愛いのに色っぽい”とSNSでも話題沸騰中♡明日花キララさんプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、フェロモンたっぷりの新作コレクションが登場しました。繊細なレースや煌めくビジュー、華やかなフラワーモチーフなど、女性らしさを引き立てるディテールが満載。身に纏うだけで気分まで高めてくれる、特別感あふれるランジェリーシリーズをご紹介します。

色気を引き立てる華やかデザイン

「Jewelry Bloom Lace Bra&Shorts」は、繊細なお花刺繍レースと大粒ラインストーンを組み合わせた、圧倒的な存在感が魅力。カラーはReve Violet、Reve Blackの2色展開で、価格は7,480円（税込）です。

ブラサイズはB～Gカップ、アンダー65～75。ショーツはM・Lサイズを展開しています。

「Luxury Bijou Studs Bra&Shorts」は、Lace BlackとDenim Blueの異なる雰囲気を楽しめるシリーズ。デニム素材を使用したY2KテイストのBlueと、レースで大人っぽく仕上げたBlackがラインナップ。

価格は7,480円（税込）で、取り外し可能なシルバーチェーンがアクセントになっています。

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特別感たっぷりのラグジュアリー感

「Glitter Rose Tiara Bra&Shorts」は、薔薇モチーフとグリッター生地を重ねた華やかな一着。Shine Black、Shine LightBlueの2色展開で、価格は8,140円（税込）。

ティアラをイメージした刺繍や大粒ビジューが、上品な色気を演出してくれます♡

さらに、「Luxury Rose Lacy Bra&Shorts」は、くすみピンクのLuxury Roseカラーが印象的。価格は7,920円（税込）で、ラメ糸入りの刺繍レースや大きなバラモチーフが、大人かわいい雰囲気を叶えます。

クリスタルビジュー付きストラップは取り外し可能で、気分に合わせてアレンジも楽しめます。

「Dressy Flower Lady Bra&Shorts」は、ドレスをイメージした繊細な刺繍レースが印象的なシリーズ。カラーはBLUE、BLACKの2色で、価格は8,250円（税込）。

ブラサイズはB～Gカップ、アンダー65～85まで対応しています。

チョーカーとキャットガーター付きの豪華仕様で、360度どこから見ても華やか♡大胆なフラワーモチーフやストラッピーデザインが、女性らしいボディラインを美しく演出します。

主役級ランジェリーで気分を高めて♡

どのシリーズも、レースやビジュー、ラメなど細部までこだわり抜かれたデザインばかり。

特別な日にはもちろん、自分をもっと好きになりたい日にもぴったりなランジェリーコレクションです♪