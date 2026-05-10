◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)

卓球世界選手権の女子団体戦決勝が10日に行われ、日本は3番手の橋本帆乃香選手が蒯曼選手を破り、通算2勝1敗となり金メダルにあと1勝としました。

試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

55年ぶりの世界一を狙う日本は、1番手の張本美和選手が過去11戦全敗だった王曼碰選手に3−2で勝利。バトンを受けた早田ひな選手は、過去18戦全敗の世界ランク1位の孫穎莎選手を相手に0−3で敗れ、1勝1敗となります。

3番手の橋本帆乃香選手は、世界ランク7位の蒯曼選手と激突。カットプレーから繰り出す鉄壁の守りで相手のミスが飛び出し、最初のゲームを奪います。続くゲームも30回を超えるラリーもある中、ときおり攻撃に転じる橋本選手でしたが、ミスも飛び出し、追いつかれます。

それでも第3ゲームは、再び鉄壁の守りで序盤から得点を重ね、ゲームを奪取。第4ゲームは7−7から長いラリーでポイントを奪うと、一転、9−8からはサーブからこん身の3球目攻撃でポイント。最後は長いラリーを制して、左手を2度3度と突き上げました。

これで日本は2勝1敗とし、悲願の金メダルまであと1勝。第4試合は張本選手と孫穎莎選手が激突します。

▽決勝 日本×中国■第1試合 張本美和 3−2 王曼碰(11−4、11−9、6−11、4−11、11−4)■第2試合 早田ひな 0−3 孫穎莎(7−11、7−11、8−11)■第3試合 橋本帆乃香 3−1 蒯曼(11−6、5−11、11−6、11−8)■第4試合 張本美和 × 孫穎莎■第5試合 早田ひな × 王曼碰