「白髪染め面倒、、」→ 解放！【40・50代】は「ハイライトボブ」で決まりかも♡

年齢を重ねて白髪が気になってきたけれど、頻繁に白髪染めするのは面倒……。そんな、40・50代にありがちな悩みは、「ハイライトボブ」で解決できるかも。髪をところどころ筋状に明るくするハイライトが白髪を自然にぼかし、伸びても気になりにくいところが嬉しいポイント。いつものボブもハイライトを入れることで立体感や抜け感がプラスされ、ぐっとおしゃれに見えそうです。面倒な白髪染めから解放されるハイライトボブを早速みていきましょう。

ナチュラルな配色のハイライトボブ

ナチュラルな仕上がりの白髪ぼかしボブ。さりげないハイライトで派手になりすぎず、カジュアル、クール、大人かわいい、エレガントなど、さまざまなファッションスタイルを持つ人に馴染みそうです。ハイライト初心者も、筋を明るくしすぎないナチュラルな配色なら取り入れやすそう。落ち着いた印象をキープしたい大人女性にもぴったりです。

切りっぱなしボブに立体感をプラス

こちらは、シャープなラインの切りっぱなしボブにハイライトをプラスしたヘアスタイル。ハイライトの陰影によって立体感が生まれ、シンプルなボブがぐっとおしゃれな印象に仕上がっています。軽やかな印象で、これからの季節にもおすすめです。

抜け感のある洗練された仕上がり

こちらのボブは、やや明るめの細いハイライトが洗練された雰囲気。白髪をぼかしながら抜け感が演出されています。白髪を活かしてハイライトを入れることで、伸びてくる白髪も気になりにくくなるはず。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「一度ハイライトを入れると、次回は1ヶ月半～2ヶ月に一度のメンテナンスカラーで十分」とコメント。少ないメンテナンスで長い期間、おしゃれな雰囲気をキープできるのは忙しい大人女性にとって、嬉しいポイントと言えそう。

大人かわいい丸みハイライトボブ

丸みのあるフォルムで、女性らしさや大人かわいい雰囲気を醸し出す、ハイライトボブ。柔らかいシルエットに陰影がプラスされ、ふんわりとした立体感が生まれています。髪のボリュームダウンに悩んでいる人も、カットやカラーリングでしゃれ感アップを目指せるはず。40・50代の大人女性に起こりがちなさまざまな髪悩みを解消してくれそうなハイライトボブで、垢抜けを狙ってみて。

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※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@yuuna__iwama様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。