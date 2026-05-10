お笑いタレント東野幸治（58）が8日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。先輩芸人をめぐって「大嫌い」と発言したパンサー尾形（49）について言及した。

尾形は3日公開のカノックスターのYouTubeチャンネルで「俺、最低な人間だと思う、ホント。俺が見た芸人っていうか、人間の中で一番やばい人間だと思う。俺は大嫌い。物としてしか思ってないというかね。もう感情がこっちに対してない、愛とかがないと思う絶対」と語った。さらに「やっぱ頭はいいし、腕は確かだから。面白いんだけど、人としては終わってるね。こんなに言うのは初めてだよ」と思いを爆発させていた。

東野は尾形のネットニュースに言及。「あのパンサー尾形くんが嫌いな芸人を言うって」と前置きした上で「ちょっとびっくりして」と切り出した。

「不安になってきて。多分大丈夫だけど俺の可能性ある。嫌いな人、暴力振るうんですって。で、俺、尾形に暴力振るったか…振るってんのよ。『マルコポロリ！』（関西テレビ）でビンタしてんねん。そっから怖くなって」と明かした。

続けて「あと、先輩と後輩の前で違う。これはどうなんやろ」と投げかけた上で「尾形さんいわく、一番ヤバいのが人をモノとしか思ってない。愛とかの感情とかない。あ、俺やん。俺、尾形なんてモノとしか思ってない」と笑いつつ語った。

「その嫌いな人は頭いい。腕ある。面白い。でも、人として終わってるって。不安になって」と語った。