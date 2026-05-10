tfitの新作パウダーが話題♡透明感を叶える限定ブラシセット登場

韓国発ベースメイクブランド「tfit」から、毎日のメイクを格上げしてくれる限定アイテムが登場しました。2026年4月18日より発売された「トランスルーセントセットフィニッシングパウダー ブラシスペシャルセット」は、新色“ピュアブルー”を含む人気パウダーに限定ブラシが付いた特別仕様♡毛穴やテカリを自然にカバーしながら、透明感あふれる仕上がりを叶えてくれる注目コスメです。

透明感を引き出す限定パウダー

今回登場した「tfit トランスルーセントセットフィニッシングパウダー ブラシスペシャルセット」は、容量7g、価格1,760円（税込）。

カラーは00ピュアブルー、01ホワイト、02スキンベージュ、04ラベンダーの4色展開です。

中でも新色の00ピュアブルーは、黄ぐすみを自然に補正し、澄み渡るような透明感肌を演出してくれるカラー。

10μmの超微粒子パウダーが肌に均一に密着し、余分な皮脂を吸着することで、美しい仕上がりを長時間キープします。

さらに今回は、価格はそのままで限定ブラシ付きなのも嬉しいポイント。しっかりマットに仕上げたい日はパフ、ふんわりナチュラルに仕上げたい日はブラシと、気分に合わせて使い分けができます♪

販売はロフト、PLAZA、ハンズ、@cosme、shop in、ドン・キホーテにて企業・数量限定で展開されています。

ジルスチュアート ビューティ「サムシングピュアブルー」限定コレクションが登場♡

ベースメイクを支える人気アイテム

tfit カバーアッププロコンシーラー ニュートラル

tfit カバーアッププロコンシーラー クール

tfitでは、パウダー以外にも人気のベースメイクアイテムが豊富にラインナップされています。

「tfit カバーアッププロコンシーラー ニュートラル」「tfit カバーアッププロコンシーラー クール」は、各15g（5g×3）で価格は1,650円（税込）。

肌悩みに合わせてカラーを使い分けられる3色構成で、自然なカバー力が魅力です。

「tfit ルミネールスキップトーンアップクリーム」は100g、1,870円（税込）。くすみを飛ばしながら、明るくなめらかな肌印象へ導いてくれます。

tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー

tfit ハイドレートバニッシュアートプライマー

化粧下地には、「tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー」と「tfit ハイドレートバニッシュアートプライマー」が登場。

どちらも30mL、1,870円（税込）で、毛穴をカバーしながらメイク崩れを防ぎます。

01ホワイト



02スキンベージュ

04ラベンダー

定番人気の「トランスルーセントセットフィニッシングパウダー」は、01ホワイト、02スキンベージュ、04ラベンダーを展開。容量7g、価格は各1,760円（税込）です。

01ホワイト

02スキンベージュ

さらに持ち運びに便利な「トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー」は01ホワイト、02スキンベージュの2色展開で、容量5g、価格は各1,760円（税込）となっています。

いずれもバラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売されています。

毎日メイクをもっと楽しく♡

テカリや毛穴をカバーしながら、自然な透明感まで叶えてくれるtfitの新作パウダー。限定ブラシ付きのスペシャルセットは、メイク好きなら見逃せないアイテムです。

さらに、コンシーラーやプライマーなどベースメイクアイテムを組み合わせれば、より完成度の高い美肌メイクに♡数量限定発売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。