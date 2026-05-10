【NHKマイルC／大口投票】ダイヤモンドノットvs.エコロアルバの様相も……人気一角にも高額投下で徐々に活気づく

第31回の大口投票は混戦に反して一騎打ちムード。

当日午前の段階でダイヤモンドノットが単勝4.7倍で1番人気に推され、エコロアルバが2番人気5.1倍で、ロデオドライブが6.0倍の3番人気、カヴァレリッツォが8.6倍の4番人気と続き、ここまでがオッズ一桁の混戦模様。

■ロデオドライブにも単勝150万円の投票あり

先週の天皇賞春と打って変わって前売りの大口投票は静かな立ち上がり。当日の午前に大口はなかったが、午後14時38分頃にいきなりエコロアルバの複勝約410万円が投下されて、高額のスタート。続いて15時45分頃にエコロアルバの単勝約110万円と投票があり、17時10分頃にはダイヤモンドノットに単勝約100万円が確認されたものの、前日はここまでだった。

一夜明けた日曜はダイヤモンドノットへの投票が多く、10時26分頃には単勝約190万円、10時46分頃には複勝約180万円など11時まで大口は4本記録。エコロアルバにも11時6分頃と11時16分頃に単勝約120万円の投票があり、この2頭に集中するかと思われたところ、11時11分にロデオドライブに単勝約150万円の投票があり、徐々に活気づいてきた。

午後にはより活発な投票が予想され、ダイヤモンドノットとエコロアルバが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。