ガソリン価格が上がるたび、父が「車を持つだけで負担が大きくなったな」とこぼしています。税金や保険もあるなかで、ガソリン代は家計にどれくらい影響するのでしょうか？

車の維持費にはどんな費用があるのか

車を所有すると、さまざまな費用がかかります。代表的なものは、自動車税や車検費用、保険料などです。これらは毎年または数年ごとに発生する固定的な支出といえます。

例えば自動車税は排気量によって異なり、一般的な乗用車であれば年間数万円程度かかります。また、車検は整備費用や法定費用を含めて数万円から十数万円が必要になることもあります。

さらに、任意保険は補償内容によって大きく異なりますが、年間で数万円から十万円以上になるケースもあります。このように、車を所有するだけで一定のコストが発生するため、「車は維持費が高い」と感じるのは自然なことです。



ガソリン代は変動費として家計に影響する

ガソリン代は、車の維持費の中でも使った分だけ増減する「変動費」です。例えば、毎月500km走る家庭と1000km走る家庭では、当然ながらガソリン代に大きな差が出ます。燃費が15km／Lの車でガソリン価格が1Lあたり170円の場合、月500kmなら約5600円、1000kmなら約11000円が目安になります。

ここでガソリン価格が10円上がるとどうなるでしょうか。同じ条件で計算すると、月500kmの家庭で約330円、1000kmでは約660円の負担増となります。一見すると小さな金額に見えますが、年間では数千円から1万円近い差になるため、じわじわと家計に影響を与えます。

特に通勤や送迎などで日常的に車を使う家庭では、ガソリン代の変動が家計に与える影響は大きくなります。そのため、ガソリン価格の上昇は「気づきにくい負担増」といえるでしょう。



固定費と比較するとガソリン代の位置づけが見える

ガソリン代の負担感を正しく理解するためには、固定費との比較が重要です。例えば年間の維持費を考えると、自動車税や保険料、車検費用などの固定費が合計で10万円以上になることも珍しくありません。それに対してガソリン代は、年間で5万円から15万円程度と、利用状況によって幅があります。

このように、ガソリン代は固定費よりも変動が大きく、使い方次第でコントロールできる費用ともいえます。一方で、使い方を見直さない限り、価格上昇の影響をそのまま受けてしまうという特徴があります。

例えば、近距離の移動を自転車や公共交通機関に切り替えるだけでも、年間で数千円から数万円のガソリン代を抑えることができます。このように、工夫次第で負担を軽減できる点は大きなポイントです。



ガソリン代の負担を抑えるためにできる工夫とまとめ

ガソリン代の負担を軽くするには、いくつかの方法があります。例えば、急発進や急加速を避ける「エコドライブ」を意識するだけでも燃費は改善します。また、タイヤの空気圧を適切に保つことも燃費向上につながります。さらに、ガソリン価格の安いスタンドを選ぶ、ポイント還元のあるクレジットカードを使うといった工夫も有効です。

ガソリン価格の上昇は避けられない場合もありますが、日々の使い方を見直すことで負担を抑えることは可能です。車の維持費全体を把握し、その中でコントロールできる部分に目を向けることが大切です。無理のない範囲で工夫を重ねることで、家計への影響をやわらげることができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー