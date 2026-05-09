大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ セミファイナル GAME1が9日（土）に行われ、Asueアリーナ大阪にて大阪ブルテオンとジェイテクトSTINGS愛知が対戦した。

レギュラーシーズン（RS）を2位で終えた大阪Ｂは、チャンピオンシップの初戦を迎えた。昨シーズンのセミファイナルで敗戦を喫したSTINGS愛知を相手に、リベンジを果たせるか。一方、RS3位のSTINGS愛知はクォーターファイナルで東京グレートベアーズに連勝を飾り、このセミファイナルへ駒を進めた。

大阪Ｂはアウトサイドヒッター（OH）に富田将馬とミゲル・ロペス、ミドルブロッカー（MB）に山内晶大とエバデダン・ラリー、セッター（S）にアントワーヌ・ブリザール、オポジット（OP）に西田有志、リベロ（L）に山本智大をスタメンに起用。

対するSTINGS愛知はOHに藤中謙也とトリー・デファルコ、MBに髙橋健太郎と川口柊人、Sに河東祐大、OPにステファン・ボワイエ、Lに高橋和幸をスタメン起用した。

第1セットは序盤から白熱した展開が繰り広げられた。激しい攻防から抜け出したのは大阪Ｂ。ブロック＆ディフェンスやサーブで優位に立ち、リードを広げる。勢い付いた大阪Ｂは、西田の連続サービスエースやブロックポイントで第1セットを取り切った。

続く第2セットは大阪Ｂが一歩前に出る入りに。堅いディフェンスから得点を重ねる大阪Ｂ、中盤にかけて点差を伸ばす。その後はSTINGS愛知が点差を縮める場面もあったものの、再び西田のサーブが炸裂。20点以降にブレイクを決めた大阪Ｂが第2セットも制した。

第3セット、2セットダウンで後がないSTINGS愛知は、スタートからデファルコに代えてOHリカルド・ルカレッリを、川口に代えてMB呂姜耀凱を起用した。このセットも攻守で主導権を握る大阪Ｂは、セットの後半にかけて点差を広げていく。対するSTINGS愛知はプレッシャーからか、なかなかリズムを掴めない。1点差に迫られながらもリードを保った大阪Ｂは第3セットを取り、ストレート勝利を飾った。

強力なサーブや粘り強いディフェンスなど持ち味を発揮した大阪Ｂが、安定した試合運びで完勝を収めた。次戦のGAME2は10日（日）に、同じくAsueアリーナ大阪で行われる。

■試合結果

大阪ブルテオン 3-0 ジェイテクトSTINGS愛知

第1セット 25-19

第2セット 25-19

第3セット 25-22