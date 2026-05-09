2児の母・木下優樹菜「見た目悪いとかほんとどーでも良くて」健康的な和朝食に反響「理想の朝ご飯」「美味しそう」
【モデルプレス＝2026/05/09】元タレントの木下優樹菜が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんの写真を公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「理想」健康的な和朝食
木下は「全て終えてからの朝ごはん Am11：00」とつづり、玄米、焼き魚、納豆、おひたしが並んだ健康的な朝食を披露。「見た目悪いとかほんとどーでも良くて外食とかたまに食べるジャンクなものに特別感を感じながら美味しく頂きたいからこそ家のご飯はなるべく身体に良いものを」と、手料理についての思いも記している。
この投稿には「美味しそう」「理想の朝ご飯」「栄養満点」「朝から偉い」などといった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「理想」健康的な和朝食
◆木下優樹菜、朝食公開
木下は「全て終えてからの朝ごはん Am11：00」とつづり、玄米、焼き魚、納豆、おひたしが並んだ健康的な朝食を披露。「見た目悪いとかほんとどーでも良くて外食とかたまに食べるジャンクなものに特別感を感じながら美味しく頂きたいからこそ家のご飯はなるべく身体に良いものを」と、手料理についての思いも記している。
◆木下優樹菜の朝食に反響
この投稿には「美味しそう」「理想の朝ご飯」「栄養満点」「朝から偉い」などといった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】