ハンタウイルスによる集団感染が疑われているクルーズ船が寄港する予定の島では、寄港に反対するデモが行われました。一方、WHO＝世界保健機関は、あらたに1人の感染が確認され、これまでに6人が感染したと発表しています。

10日にクルーズ船「MVホンディウス号」が到着する予定のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島では、乗客らの下船に向けた準備が急ピッチで進められています。

港湾局の責任者

「日曜日の早朝に船は着きます。夜間は一切作業はしません。準備は船長が担当し、作業は日中に行われます。（日本人の乗客の）情報はありません」

一方、島の中心部では…

記者

「現地時間正午すぎです、いま州庁舎の前でデモが行われています。寄港に反対する人たちが抗議活動を行っています」

港湾関係者らからは「船が寄港する間、仕事ができなくなる」との声も聞かれました。

こうしたなかWHOは8日、あらたに1人の感染が確認され、これまでに6人が感染、2人に感染の疑いがあると発表しました。

このうち3人が死亡していて、感染した6人からは、ヒトからヒトへの感染が稀に起きるとされている「アンデス株」が確認されたとしています。