「仕事ができなくなる」クルーズ船寄港予定のテネリフェ島で反対デモ これまでに6人感染確認 ハンタウイルス集団感染疑い
ハンタウイルスによる集団感染が疑われているクルーズ船が寄港する予定の島では、寄港に反対するデモが行われました。一方、WHO＝世界保健機関は、あらたに1人の感染が確認され、これまでに6人が感染したと発表しています。
10日にクルーズ船「MVホンディウス号」が到着する予定のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島では、乗客らの下船に向けた準備が急ピッチで進められています。
港湾局の責任者
「日曜日の早朝に船は着きます。夜間は一切作業はしません。準備は船長が担当し、作業は日中に行われます。（日本人の乗客の）情報はありません」
一方、島の中心部では…
記者
「現地時間正午すぎです、いま州庁舎の前でデモが行われています。寄港に反対する人たちが抗議活動を行っています」
港湾関係者らからは「船が寄港する間、仕事ができなくなる」との声も聞かれました。
こうしたなかWHOは8日、あらたに1人の感染が確認され、これまでに6人が感染、2人に感染の疑いがあると発表しました。
このうち3人が死亡していて、感染した6人からは、ヒトからヒトへの感染が稀に起きるとされている「アンデス株」が確認されたとしています。